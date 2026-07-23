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Información útil

Minsa advierte sobre productos ilegales para el dolor articular y pide no consumirlos

El Minsa emite alerta sanitaria por medicamentos sin registro para el dolor articular
El Minsa emite alerta sanitaria por medicamentos sin registro para el dolor articular Tung Lam / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/07/2026 15:35
Las autoridades sanitarias instaron a la población a no consumir Artri Ajo Rey ni Artri Ajo King por carecer de registro sanitario.

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El Ministerio de Salud (Minsa), por medio de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, emitió una alerta sanitaria por la falsificación y venta ilegal de los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, utilizados para el alivio del dolor articular y que no cuentan con registro sanitario en Panamá.

La advertencia surge luego de una notificación emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que instó a los consumidores a no adquirir ni utilizar estos productos debido a los riesgos que representan para la salud.

Según informó el Minsa, ambos productos son comercializados principalmente a través de internet y otros canales no autorizados, por lo que recordó a la población que los medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias avaladas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Como parte de las investigaciones, la FDA detectó que Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, sustancias que no aparecen declaradas en el etiquetado del producto y cuyo consumo sin control médico puede provocar efectos adversos e incluso complicaciones de salud.

Minsa advierte que Artri Ajo Rey y Artri Ajo King representan un riesgo para la salud
Minsa advierte que Artri Ajo Rey y Artri Ajo King representan un riesgo para la salud Cedida
Autoridades piden evitar la compra de medicamentos en redes sociales y sitios web

Las autoridades sanitarias recomendaron a las personas que estén utilizando estos productos acudir a un profesional de la salud antes de suspender su consumo, ya que algunos de sus componentes requieren una interrupción gradual bajo supervisión médica.

Asimismo, el Minsa exhortó a la ciudadanía a no comprar medicamentos en redes sociales, páginas web o en la vía pública, al tiempo que solicitó reportar cualquier establecimiento o persona que distribuya Artri Ajo Rey o Artri Ajo King a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, mediante el teléfono 501-0306.

La entidad reiteró que continuará reforzando la vigilancia sanitaria para evitar la circulación de productos farmacéuticos ilegales que puedan poner en riesgo la salud de la población.

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