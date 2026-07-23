Minsa advierte sobre productos ilegales para el dolor articular y pide no consumirlos

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, por medio de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, emitió una alerta sanitaria por la falsificación y venta ilegal de los productos <b>Artri Ajo Rey</b> y <b>Artri Ajo King</b>, utilizados para el alivio del dolor articular y que no cuentan con registro sanitario en Panamá.La advertencia surge luego de una notificación emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que instó a los consumidores a no adquirir ni utilizar estos productos debido a los riesgos que representan para la salud.Según informó el Minsa, ambos productos son comercializados principalmente a través de internet y otros canales no autorizados, por lo que recordó a la población que los medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias avaladas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.Como parte de las investigaciones, la FDA detectó que <b>Artri Ajo Rey</b> contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, sustancias que no aparecen declaradas en el etiquetado del producto y cuyo consumo sin control médico puede provocar efectos adversos e incluso complicaciones de salud.