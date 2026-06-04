Israel mantendrá ataques en Líbano pese a extensión de la tregua con Hezbolá

La frágil tregua entre Israel y Hezbolá volvió a mostrar sus límites este jueves. Aunque las partes acordaron extender el cese de hostilidades impulsado por Estados Unidos, el gobierno israelí dejó claro que continuará desarrollando operaciones militares en territorio libanés mientras considere que persisten amenazas contra su seguridad. La decisión evidencia las dificultades para alcanzar una paz duradera en la frontera entre ambos países y mantiene la tensión en uno de los escenarios más sensibles de Oriente Medio, una región que aún intenta recuperarse de los efectos de los recientes enfrentamientos entre Israel e Irán y de la prolongada guerra en Gaza. Mientras diplomáticos israelíes, libaneses y estadounidenses buscan construir un acuerdo definitivo, la realidad sobre el terreno continúa marcada por ataques, advertencias militares y profundas diferencias sobre las condiciones necesarias para poner fin al conflicto. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió recientemente que la tregua vigente desde abril está lejos de representar una suspensión total de los combates. “En esa parte del mundo, es cuando se dispara de una manera más moderada”, afirmó al ser consultado sobre su definición del actual alto el fuego.

Nuevos ataques mantienen la tensión

La jornada estuvo marcada por nuevos incidentes en el sur del Líbano. Medios oficiales libaneses reportaron que un dron israelí atacó un vehículo en el que viajaba una familia, provocando heridas a un hombre, su esposa y su hija. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron una nueva advertencia a los residentes de las zonas ubicadas al sur del río Zahrani, recomendándoles evitar desplazamientos en áreas que considera objetivos militares. Los hechos también afectaron a la misión de paz de las Naciones Unidas desplegada en el país. Reportes conocidos este jueves señalaron la muerte de un integrante serbio de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Finul), mientras que dos efectivos españoles resultaron heridos durante un incidente ocurrido en la zona. Estos acontecimientos reflejan el delicado equilibrio que enfrenta la región y la dificultad de implementar una tregua efectiva cuando los enfrentamientos continúan produciéndose casi a diario.

Israel condiciona cualquier acuerdo

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró que cualquier avance hacia un entendimiento permanente dependerá de que Hezbolá abandone completamente las áreas ubicadas al sur del río Litani y de que se establezca una franja libre de presencia armada. Según el funcionario, las tropas israelíes mantendrán sus posiciones actuales y continuarán actuando contra cualquier amenaza que consideren procedente de territorio libanés mientras esas condiciones no sean cumplidas. Katz también advirtió que Israel conserva la capacidad de ampliar sus operaciones militares, incluso contra objetivos situados en Beirut, si considera que existen ataques o riesgos vinculados a Hezbolá. Las declaraciones reflejan la estrategia israelí de combinar presión militar con negociaciones diplomáticas, una fórmula que hasta ahora no ha logrado resolver las diferencias de fondo entre las partes.

Hezbolá rechaza las condiciones

La prórroga del acuerdo fue anunciada tras una nueva ronda de conversaciones celebrada en Washington. El comunicado conjunto respaldado por Estados Unidos, Israel y el gobierno libanés establece que la aplicación del pacto depende del cese total de las acciones armadas de Hezbolá y de la retirada de sus combatientes de las zonas situadas al sur del Litani. Sin embargo, la organización chií rechaza cualquier propuesta que considere parcial. Su posición continúa siendo la exigencia de una paralización completa de los combates acompañada por la retirada total de las fuerzas israelíes del territorio libanés. Esta diferencia sigue siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo y explica por qué, pese a la extensión de la tregua, la violencia continúa presente. Entre los elementos novedosos surgidos durante las negociaciones figura la propuesta de crear zonas piloto bajo control exclusivo del Ejército libanés y sin presencia de Hezbolá. La iniciativa podría facilitar futuras retiradas israelíes, aunque todavía no existe claridad sobre los mecanismos de implementación ni sobre un calendario concreto. Las partes acordaron volver a reunirse dentro de dos semanas para intentar acercar posiciones.

Los mercados reaccionan con optimismo