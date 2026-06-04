Israel mantendrá ataques en Líbano pese a extensión de la tregua con Hezbolá

La jornada estuvo marcada por nuevos incidentes en el sur del Líbano. Medios oficiales libaneses reportaron que un dron israelí atacó un vehículo en el que viajaba una familia, provocando heridas a un hombre, su esposa y su hija.Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron una nueva advertencia a los residentes de las zonas ubicadas al sur del río Zahrani, recomendándoles evitar desplazamientos en áreas que considera objetivos militares.Los hechos también afectaron a la misión de paz de las Naciones Unidas desplegada en el país. Reportes conocidos este jueves señalaron la muerte de un integrante serbio de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Finul), mientras que dos efectivos españoles resultaron heridos durante un incidente ocurrido en la zona.Estos acontecimientos reflejan el delicado equilibrio que enfrenta la región y la dificultad de implementar una tregua efectiva cuando los enfrentamientos continúan produciéndose casi a diario.