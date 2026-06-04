Mulino encarga a tres ministros el análisis técnico de Cobre Panamá

El presidente José Raúl Mulino dijo este jueves 4 de junio la conformación de un equipo interinstitucional que tendrá la tarea de analizar la situación de la mina de Cobre Panamá y elaborar un informe técnico que sirva de base para futuras decisiones sobre el proyecto.

Durante una declaración pública distribuida por la Dirección de Información del Estado, Mulino reiteró que desde el inicio de su administración dejó claro que el tema minero sería abordado con información objetiva, sustentada en criterios técnicos y respaldada por expertos nacionales e internacionales.

“Desde el primer día de gobierno he sido claro. El tema de la mina se trataría en su momento y se haría bajo información clara, objetiva, con datos de expertos internacionales en una amplia auditoría”, expresó Mulino.

El presidente sostuvo que una de las principales lecciones que dejaron los acontecimientos relacionados con la actividad minera en años anteriores fue la necesidad de contar con información confiable antes de tomar decisiones de alto impacto para el país.

“He sabido lo que la improvisación causó, lo que la falta de información clara generó en la sociedad”, afirmó.

Mulino señaló que su administración busca avanzar “dando los pasos en el sentido correcto” para que Panamá cuente con un informe “concreto y serio” que permita evaluar el futuro del proyecto minero desde una perspectiva técnica, jurídica, económica y ambiental.

Como parte de esta estrategia, el mandatario instruyó la creación de un equipo interinstitucional encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El grupo también estará integrado por los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Según Mulino, la iniciativa incorporará además las opiniones de especialistas en áreas jurídicas, técnicas, económicas y medioambientales, con el objetivo de contar con una evaluación integral del tema.

El jefe del Ejecutivo indicó que el análisis de la situación minera seguirá una metodología similar a la utilizada recientemente por el Gobierno en la evaluación del sistema portuario nacional.

“De la misma manera que se hizo con los puertos, trabajaremos de manera responsable escuchando a quienes saben, conocen y tienen experiencia en la materia para poder tomar las mejores decisiones a favor del país y de su gente”, manifestó.