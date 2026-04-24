¿Aplicas al Cepanim? Todo lo que debes saber del registro del MEF

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> se encuentra en la etapa de registro de los beneficiarios del <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim),</a></b> cuya entrega está prevista para junio de 2026.<b>Este beneficio económico corresponde al pago de intereses por mora relacionados con la segunda partida del décimo tercer mes, correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983.</b>Las autoridades reiteraron que las personas que tienen derecho a este beneficio deben completar el proceso de registro para acceder a la entrega del certificado en los plazos establecidos.