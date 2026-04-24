¿Aplicas al Cepanim? Todo lo que debes saber del registro del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en la etapa de registro de los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), cuya entrega está prevista para junio de 2026.

Este beneficio económico corresponde al pago de intereses por mora relacionados con la segunda partida del décimo tercer mes, correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983.

Las autoridades reiteraron que las personas que tienen derecho a este beneficio deben completar el proceso de registro para acceder a la entrega del certificado en los plazos establecidos.