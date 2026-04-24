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¿Aplicas al Cepanim? Todo lo que debes saber del registro del MEF

El MEF avanza en registro de beneficiarios del Cepanim.
El MEF avanza en registro de beneficiarios del Cepanim. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 15:16
Continúa el registro de beneficiarios del Cepanim de cara a su entrega en junio de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en la etapa de registro de los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), cuya entrega está prevista para junio de 2026.

Este beneficio económico corresponde al pago de intereses por mora relacionados con la segunda partida del décimo tercer mes, correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983.

Las autoridades reiteraron que las personas que tienen derecho a este beneficio deben completar el proceso de registro para acceder a la entrega del certificado en los plazos establecidos.

Documentación que debe presentar en el registro del Cepanim

En cuanto a los requisitos, detalló que los beneficiarios vivos deberán ingresar su información personal en la plataforma y adjuntar una copia de su cédula de identidad.

Para los casos de beneficiarios fallecidos, el trámite podrá ser realizado por sus familiares, siguiendo un orden de prioridad: cónyuge, conviviente en unión de hecho y, en tercer lugar, los hijos.

Beneficiarios vivos:

-Ingresar datos personales en la plataforma

-Copia de la cédula de identidad

Beneficiarios fallecidos (trámite por familiares):

Documentos que debe presentar el cónyuge del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción

-Certificado de matrimonio

-Copia de su cédula

Documentos que debe presentar los convivientes del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción

-Resolución judicial emitida por un juez de paz que acredite la unión de hecho

-Copia de cédula

Documentos que debe presentar los hijos del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción del beneficiario

-Certificado de nacimiento que demuestre el parentesco

-Copia de su documento de identidad.

Además, recomendó que, si existen varios hijos, se designe a un representante para realizar el registro, ya que todos cuentan con el mismo derecho al beneficio.

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