Las 7 claves de Panamá y el mundo | 9 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo está cargada de hechos relevantes este martes 9 de junio, con acontecimientos que captan la atención tanto en el ámbito nacional como internacional.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el hallazgo del cuerpo de Isaac Gill, un joven de 26 años oriundo de Atalaya, Veraguas, que había desaparecido luego de ser arrastrado por una cabeza de agua en el río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

-En Colón, las autoridades aprehendieron a una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia por su presunta vinculación con un caso de malversación de fondos.

-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y el expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, solicitaron a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investigar un posible conflicto de interés relacionado con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

-La Selección Nacional de Panamá afina detalles en su campamento base en Ontario, Canadá, donde realiza sus entrenamientos de cara al esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana.

-La segunda vuelta presidencial en Perú continúa definiéndose voto a voto. Según la más reciente actualización de la ONPE, Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori con el 95.844 % de las actas procesadas.

-El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, descartó cualquier posibilidad de negociación política con la líder opositora María Corina Machado, enfriando las expectativas de diálogo promovidas por algunos sectores de la oposición.

-La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo ha dejado al menos 101 fallecidos. Además, se han confirmado 550 casos de la enfermedad, mientras que 19 personas han logrado recuperarse.