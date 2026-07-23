Un dispositivo biométrico ayuda a los dueños de los perros a anticipar problemas de salud

Paula Calahorra cuida de Bruna, una ‘jack russell’ de casi seis años, que pasa gran parte del tiempo sola en casa mientras ella trabaja, así que, a través de un dispositivo biométrico, puede consultar desde el móvil algunas de las constantes vitales o la actividad de la perra para saber cómo se encuentra en tiempo real.

De hecho, tras una pancreatitis, que obligó a ingresar al animal durante varios días, Calahorra pudo comprobar desde su trabajo en Madrid cómo evolucionaban las constantes de Bruna y, tras un aviso de la aplicación, decidió regresar a casa para llevarla al veterinario.

“Si la hubiera visto por una cámara, habría pensado que estaba durmiendo, pero gracias a los datos de la aplicación pude detectar que algo no iba bien”, subrayó El dispositivo ‘wearable’, asociado a una aplicación móvil, que usan Paula y Bruna se llama AcuPet Health, diseñado por una empresa de Asturias, para favorecer la prevención y ayudar a los tutores a conocer el estado de salud de sus mascotas.

Este dispositivo, integrado en un arnés con sensores biométricos, permite conocer datos como la temperatura, las respiraciones por minuto tanto en reposo como en movimiento o el nivel de actividad de un perro adaptado a su perfil individual, de forma que los tutores puedan formar un mejor criterio sobre cuándo acudir al veterinario y ganar tranquilidad en su cuidado.

Sus creadoras, las hermanas Julieta, Cristina e Isabel Acuña han explicado que los algoritmos personalizados permiten compararlos con los valores habituales y alertar al propietario cuando se detectan alteraciones que puedan suponer un problema.

De esta forma, varias usuarias de AcuPet Health han coincidido, en declaraciones a EFE, en que la herramienta les ha permitido una mejor prevención en el cuidado de sus perros, al disponer de más información sobre su estado de salud.

Por ejemplo, Irene González, que reside en Galicia, comenzó hace unos meses a utilizar el dispositivo con Titán, un perro para el que, pese a no presentar problemas de salud relevantes o enfermedades crónicas, resulta útil dada su avanzada edad, según ha explicado su dueña.

“En una ocasión, la aplicación me alertó de un aumento inusual de la temperatura y me indicó que debía ir al veterinario”, ha destacado González, y gracias a ello, descubrió una infección en una pieza dental que requirió tratamiento con antibióticos y que, ha asegurado, “no habría detectado de otra forma”.

Para González, “la manera de cuidar al perro no cambia, pero sí la tranquilidad sobre cómo lo estoy haciendo”, de forma que “ayuda a tener un cuidado súper responsable”.

Por su parte, Cristina de Diego considera que una de las principales ventajas del dispositivo ha sido conocer mejor los hábitos de su perro, Chester, ya que el seguimiento de su actividad y de sus constantes le ha permitido, entre otras cuestiones, “comprobar que necesitaba realizar más ejercicio del que pensaba”.

Además, la posibilidad de compartir los datos con el veterinario también supone, a su juicio, una gran ventaja, así como programar recordatorios para la medicación, una función que “facilita el seguimiento de los tratamientos”.

Según las responsables de AcuPet Health -que colaboran con EFE en la difusión de este contenido-, el objetivo de esta herramienta es “pasar de una reacción tardía a una vigilancia más proactiva gracias a la detección temprana de desviaciones respecto al patrón habitual”.