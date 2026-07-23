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Mulino en Colón: las claves de sus anuncios este jueves 23 de julio

Lo que anunció Mulino en Colón y que impacta a jubilados, turistas y consumidores
Lo que anunció Mulino en Colón y que impacta a jubilados, turistas y consumidores Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/07/2026 14:35
Mulino presentó avances y nuevos anuncios durante una jornada que incluyó la inauguración del Estadio Armando Dely Valdés y el Gabinete Logístico.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este jueves 23 de julio, una gira de trabajo en la provincia de Colón, donde inauguró el remodelado Estadio Armando Dely Valdés, encabezó el Gabinete Logístico y anunció una serie de medidas relacionadas con la protección de los jubilados, el impulso al turismo, el costo de la canasta básica y la operación de los puertos del país.

La jornada inició con el corte de cinta del renovado estadio, que ahora cuenta con una pista de atletismo de 400 metros certificable internacionalmente, una cancha con estándares FIFA y graderías con capacidad para 1,500 espectadores. Según el Gobierno, la obra beneficiará directamente a más de 5,000 deportistas colonenses.

Claves de los anuncios del presidente José Raúl Mulino en Colón

Entre los anuncios importantes de Mulino en Colón están:

Mayor vigilancia al descuento para jubilados: El mandatario infomró que instruyó a la Acodeco a fiscalizar el cumplimiento de la ley de descuentos para jubilados y pensionados, advirtiendo que los comercios que no la respeten serán sancionados.

Defensa de la operación de los puertos: Mulino justificó los contratos transitorios para los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema contra Panama Ports Company, al considerar que cerrar las terminales habría afectado miles de empleos y la cadena logística internacional.

Nueva ley de incentivos turísticos: El presidente anunció que el Gobierno presentará próximamente una ley con incentivos fiscales para atraer grandes inversiones en zonas con escasa oferta turística, descartando subsidios discrecionales.

Más Tiendas del Pueblo: Mulino confirmó que se abrirán nuevas Tiendas del Pueblo, incluida una en Colón, como parte de las medidas para ampliar el acceso a productos de primera necesidad.

Seguimiento a proyectos logísticos: El presidente encabezó el Gabinete Logístico en Colón para revisar proyectos que buscan fortalecer la posición de Panamá como centro logístico de las Américas.

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