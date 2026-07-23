Mulino en Colón: las claves de sus anuncios este jueves 23 de julio

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, realizó este jueves 23 de julio, una gira de trabajo en la provincia de Colón, donde inauguró el remodelado <b>Estadio Armando Dely Valdés</b>, encabezó el <b>Gabinete Logístico</b> y anunció una serie de medidas relacionadas con la protección de los jubilados, el impulso al turismo, el costo de la canasta básica y la operación de los puertos del país.La jornada inició con el corte de cinta del renovado estadio, que ahora cuenta con una <b>pista de atletismo de 400 metros certificable internacionalmente, una cancha con estándares FIFA y graderías con capacidad para 1,500 espectadores</b>. Según el Gobierno, la obra beneficiará directamente a más de <b>5,000 deportistas colonenses</b>.