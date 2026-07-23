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Redacción La Estrella de Panamá
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  • 23/07/2026 09:54
Política
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Mulino realiza gira por la ciudad de Colón

Ciclón
José Raúl Mulino
El presidente José Raúl Mulino realiza una gira de trabajo por la ciudad de Colón, en donde se inauguró el estadio Armando Dely Valdés
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