Plan Panamá Pa’ Ti inicia en agosto: Mulino busca generar 80 mil empleos

La administración del presidente José Raúl Mulino pondrá en marcha en agosto el plan “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia que busca generar 80 mil empleos mediante una hoja de ruta que contempla proyectos en los ejes de empleo, salud, agua y canasta básica.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia y secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien también presentó el cronograma priorizado de ejecución del programa.

Según Icaza, la primera fase comenzará el próximo mes con la presentación de iniciativas legislativas destinadas a facilitar el acceso al crédito para las familias panameñas, con el objetivo de reactivar el sector de la construcción mediante proyectos de viviendas de interés preferencial.

De igual forma, el Ejecutivo impulsará una ley de incentivo turístico para acelerar nuevas inversiones y dinamizar este sector de la economía.

Icaza indicó que la aceleración del plan responde al compromiso anunciado por Mulino durante su Informe a la Nación del pasado 1 de julio ante la Asamblea Nacional, cuando presentó los cuatro pilares de la estrategia: empleo, salud, agua y canasta básica.

En noviembre, el Gobierno contempla la licitación de la expansión de la Zona Libre de Colón y el impulso del programa Mi Primer Empleo Agro.

También avanzarán proyectos de infraestructura como el Cuarto Puente, la Línea 3 del Metro, la rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste y Este y el intercambiador de Campana.

En materia de salud, el cronograma establece que en agosto se lanzará un programa piloto de telemedicina.

Posteriormente, en septiembre, se implementará la Receta Electrónica, mientras que para noviembre y diciembre se prevé la entrega del Centro Oncológico de Bugaba y del Hospital Anita Moreno, además de ampliar el acceso a medicamentos de bajo costo.