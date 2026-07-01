Claves del discurso del presidente Mulino en la Asamblea Nacional

Durante su intervención, el mandatario afirmó que su gobierno ha trabajado para “ordenar la casa con los panameños adentro”, priorizando la estabilidad económica sin trasladar a la población los costos de la crisis. Señaló que la confianza del país fue uno de los principales retos al inicio de su administración y que su recuperación ha sido clave para reactivar la inversión y el empleo.

El presidente José Raúl Mulino presentó ante la Asamblea Nacional un balance de su gestión centrado en el orden fiscal, la recuperación económica y el impulso de nuevas obras en el país.

Claves del discurso de Mulino en la Asamblea Nacional de Panamá

A continuación, los puntos más importantes del discurso del presidente José Raúl Mulino:

-Reconocimiento del carácter político de la Asamblea y el valor del consenso: El presidente José Raúl Mulino inició su discurso destacando que la Asamblea Nacional es un órgano político donde conviven distintas ideologías y visiones del país. Subrayó que esta diversidad fortalece la democracia y valoró que las diferencias puedan convertirse en acuerdos en beneficio de Panamá.

-Diagnóstico del país al inicio de su gestión: El mandatario afirmó que al asumir el gobierno encontró un Estado desordenado, con debilidades fiscales, instituciones con baja capacidad de ejecución y, sobre todo, una pérdida progresiva de confianza internacional, elemento que calificó como clave para el funcionamiento económico del país.

-La confianza como base del modelo económico panameño: Explicó que Panamá depende de la confianza para sostener su economía, ya que de ella dependen la inversión, el crédito, el comercio, la logística, el turismo y el empleo. Advirtió que la pérdida de esa confianza afecta directamente el bienestar de la población.

-Decisiones económicas difíciles y enfoque social: Mulino relató que rechazó medidas como la reducción del 20% de la planilla estatal o el aumento de impuestos, por considerar que trasladaban el peso del ajuste a la ciudadanía. En su lugar, defendió un proceso de ordenamiento fiscal gradual, con responsabilidad social.

-Proceso de ordenamiento de las finanzas públicas: El presidente aseguró que su administración impulsó un saneamiento de las cuentas del Estado, recuperación de la disciplina fiscal y restablecimiento de la credibilidad de Panamá ante los mercados internacionales, con el objetivo de evitar mayores costos para la población.

-Reactivación de obras y ejecución de proyectos estratégicos: Destacó la reactivación de obras paralizadas y la puesta en marcha de más de 700 proyectos a nivel nacional. Entre ellos mencionó la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal y múltiples obras de infraestructura vial, educativa y deportiva.

-Minería: El Mulino informó que el Gobierno continúa analizando el informe técnico sobre la mina, elaborado por especialistas internacionales, y aseguró que la decisión final se tomará con base en información “comprobable y válida”. El mandatario señaló que será él quien anuncie la determinación final sobre el proyecto y que no se requerirá la presentación de un contrato ley ante la Asamblea Nacional. Añadió que, posteriormente, el Legislativo podrá convocar a las autoridades para explicar los alcances de la decisión.

-Inversión en infraestructura y generación de empleo local: Resaltó el impacto de estas obras en la economía, señalando que han generado miles de empleos y dinamizado sectores como la construcción. También destacó la participación de mano de obra panameña en proyectos de gran escala.

-Avances en salud pública y modernización del sistema sanitario: El mandatario enumeró la entrega y reactivación de hospitales en distintas provincias, la mejora del acceso a medicamentos y la modernización de servicios de salud, incluyendo digitalización, telemedicina y ampliación de cobertura.

-Mejora del acceso a medicamentos y servicios básicosSubrayó la ampliación de la red de farmacias del MINSA con medicamentos de alto descuento, como una medida directa para aliviar el costo de vida de las familias panameñas.

-Programas de agua potable y desarrollo regional: Informó sobre el avance de múltiples proyectos de agua potable, plantas potabilizadoras y sistemas de distribución, así como programas para reducir fugas y mejorar el suministro en comunidades urbanas y rurales.

-Impulso a la educación y preparación para el futuro laboral: Mulino destacó la necesidad de adaptar el sistema educativo a los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y la digitalización. Propuso una educación enfocada en matemáticas, ciencias, pensamiento crítico y habilidades digitales.

-Programa nacional “Panamá Pa’ Ti”: Anunció el lanzamiento de este programa como eje central de su gestión, enfocado en cuatro prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua. Señaló que la generación de empleo privado será el principal objetivo.

-Estrategia de generación de empleo e inversión: Explicó que se impulsarán proyectos de construcción de viviendas, inversión turística, incentivos a la inversión privada y alianzas internacionales para fomentar la creación de empleos sostenibles.

-Educación técnica y formación para el futuro: Destacó programas de capacitación en alianza con instituciones nacionales e internacionales en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos.

-Apoyo al sector productivo y reactivación económica: El mandatario resaltó la importancia del sector turístico, agrícola y logístico como motores de la economía, y anunció iniciativas para fortalecer la competitividad del país y atraer inversión extranjera.

-Seguridad como prioridad nacional: Reconoció que la inseguridad es uno de los principales problemas del país, atribuyendo gran parte del fenómeno al narcotráfico. Anunció medidas de fortalecimiento policial, control penitenciario y cooperación internacional.

-Endurecimiento del sistema penitenciario y lucha contra el crimen: Planteó la construcción de una cárcel de máxima seguridad, mayor control dentro del sistema penitenciario y una política más firme contra las bandas criminales, priorizando la seguridad ciudadana.

-Cooperación entre los órganos del Estado: El presidente reiteró que la independencia de los poderes del Estado no debe interpretarse como confrontación, sino como cooperación armónica para alcanzar los objetivos nacionales.