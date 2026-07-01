Claves del discurso del presidente Mulino en la Asamblea Nacional

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino </a></b>presentó ante la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> un balance de su gestión centrado en el orden fiscal, la recuperación económica y el impulso de nuevas obras en el país.Durante su intervención, el mandatario afirmó que su gobierno ha trabajado para 'ordenar la casa con los panameños adentro', priorizando la estabilidad económica sin trasladar a la población los costos de la crisis. Señaló que la confianza del país fue uno de los principales retos al inicio de su administración y que su recuperación ha sido clave para reactivar la inversión y el empleo.