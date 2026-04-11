Mulino: Gobierno paga más de $18 mil millones a proveedores

El Estado ha desembolsado más de $18,000 millones en pagos a proveedores, reveló el presidente José Raúl Mulino durante la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio. Mulino aseguró que estos pagos se han realizado “sin coimas, sin odilias. Hoy activamos obras con transparencia”. El mandatario destacó además la reducción significativa en los tiempos de refrendo de contratos y trámites administrativos, lo que ha permitido agilizar el flujo de recursos hacia empresas y proveedores. “Los procesos que antes tardaban 121 días ahora se completan en 14 días, mientras que otras gestiones pasaron de 96 días a solo 4 días”, aseguró el gobernante panameño. Según Mulino, estas medidas han permitido dinamizar la economía y garantizar la continuidad de proyectos estratégicos, al tiempo que fortalecen la confianza de los proveedores en el Estado. “Estamos mejorando paso a paso para dejar atrás esa burocracia estatal tan pesada y convertir a la Contraloría en un ente facilitador de trámites y operaciones”, señaló.

Deuda histórica

Por su parte, la presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Irene Orillac de Simone, enfatizó que históricamente, las cuentas por pagar del Estado han sido una de las principales preocupaciones por su impacto en el flujo de caja y la continuidad de las obras. Sin embargo, dijo, la estructura de contratación ha evolucionado hacia esquemas como “llave en mano” y Asociaciones Público-Privadas (APP), que permiten una mejor planificación financiera y reducen la acumulación de deudas directas. “Esto no significa que el tema haya desaparecido; aún existen compromisos pendientes y procesos administrativos lentos, pero la situación es distinta a años anteriores”, indicó Orillac en una entrevista reciente con La Estrella de Panamá. En cuanto al diálogo, la presidenta de la Capac reconoció que ha mejorado significativamente, ya que se han establecido espacios de trabajo con ministerios e instituciones que permiten abordar los temas con mayor apertura. “Nuestro interés es avanzar hacia mecanismos de pago más ágiles que den estabilidad tanto al Estado como a las empresas”, dijo.

Lista de obras

En cuanto a la ejecución de obras, el mandatario enumeró la reactivación de proyectos clave que se encontraban paralizados o con avances mínimos. Entre esos destacó:

El Cuarto Puente sobre el Canal ,que pasó de un 0% a un 30% de ejecución en la fase de construcción.

Línea 3 del Metro en la que ya la tuneladora Panamá logró cruzar por debajo del Canal hasta llegar a Balboa.

La Vía Interamericana se mantiene un proceso acelerado de recuperación de la vía hacia Chiriquí, tanto para el Este como para el Oeste.