Mulino: Gobierno paga más de $18 mil millones a proveedores

Por su parte, la presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Irene Orillac de Simone, enfatizó que históricamente, las cuentas por pagar del Estado han sido una de las principales preocupaciones por su impacto en el flujo de caja y la continuidad de las obras. Sin embargo, dijo, la estructura de contratación ha evolucionado hacia esquemas como 'llave en mano' y Asociaciones Público-Privadas (APP), que permiten una mejor planificación financiera y reducen la acumulación de deudas directas. 'Esto no significa que el tema haya desaparecido; aún existen compromisos pendientes y procesos administrativos lentos, pero la situación es distinta a años anteriores', indicó Orillac en una entrevista reciente con <b>La Estrella de Panamá</b>. En cuanto al diálogo, la presidenta de la Capac reconoció que ha mejorado significativamente, ya que se han establecido espacios de trabajo con ministerios e instituciones que permiten abordar los temas con mayor apertura. 'Nuestro interés es avanzar hacia mecanismos de pago más ágiles que den estabilidad tanto al Estado como a las empresas', dijo.