AMP advierte sobre fallas críticas en buques inspeccionados en Italia

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió recientemente el Aviso de Marina Mercante MMN-13/2026, en el cual se detallan las principales deficiencias detenibles encontradas en buques de bandera panameña durante inspecciones de Control por el Estado Rector del Puerto (PSC) realizadas en Italia durante 2025.

El informe señala que se han detectado diez áreas críticas donde el cumplimiento y la seguridad operativa requieren mayor atención.

Entre ellas destacan los simulacros de incendio, la fuente de energía de emergencia, las instalaciones fijas de extinción de incendios, los sistemas de detección y alarma, así como los preparativos de lanzamiento de embarcaciones de supervivencia.

El código de deficiencia más común, identificado como 15150 – ISM, incluye la recomendación de realizar una auditoría de gestión de seguridad antes de la salida del buque.

La repetición o acumulación de fallas constituye evidencia de una implementación ineficaz del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM), lo que supone un riesgo directo para la integridad de la embarcación y la seguridad de la tripulación.

La AMP exhorta a todos los responsables de buques con bandera panameña garantizar un cumplimiento estricto y continuo con los convenios internacionales, las regulaciones nacionales y los estándares de la industria. Recuerda la aplicación de circulares como la MMC-404, que establece listas de verificación previas a la llegada a puertos bajo PSC, y la MMC-384, que regula el proceso de apelación contra deficiencias y detenciones.

El aviso enfatiza la necesidad de implementar de manera efectiva el Sistema de Gestión de la Seguridad, mantener programas robustos de mantenimiento a bordo y preparar adecuadamente las embarcaciones antes de arribar a puertos italianos. Advierte que el incumplimiento de estas medidas puede derivar en detenciones, restricciones operativas y afectaciones al estatus del Registro de Panamá, por lo que se insta a la flota a atender de inmediato las áreas señaladas.

El informe del programa de Control del Estado Rector de Puerto, de la Guardia Costera de Estados Unidos (EE.UU.), calificó a Panamá en la categoría de riesgo medio, por su tasa de detención de 1,33% en el periodo 2022–2024.