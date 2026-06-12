Gobierno podrá pagar a bancos con valores de deuda el interés preferencial

Viviendas elegiblesEl decreto precisa que únicamente podrán acogerse al régimen los préstamos hipotecarios destinados a la compra o construcción de viviendas nuevas que constituyan la residencia principal del deudor.El valor de la vivienda no podrá exceder los $120,000, incluyendo terreno y mejoras.Además, el inmueble deberá comercializarse por primera vez, no haber sido habitado previamente y contar con permiso de ocupación vigente.La reglamentación mantiene la división territorial prevista en la ley para la aplicación del subsidio. La Región 1 comprende las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mientras que la Región 2 incluye la provincia de Colón y el resto del territorio nacional.El decreto establece que podrán acogerse al nuevo sistema los préstamos hipotecarios preferenciales otorgados e inscritos en el Registro Público a partir del 1 de enero de 2026.Con la entrada en vigor de la norma queda derogado el Decreto Ejecutivo No. 554 de 2019, que reglamentaba el régimen anterior de interés preferencial.