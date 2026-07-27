Difunden supuestos mensajes del exnovio de Inés García dirigidos a Lamine Yamal

Tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la selección de España se coronó campeona, la atención mediática se trasladó del ámbito deportivo a las plataformas digitales.

En los últimos días, la vida privada del delantero Lamine Yamal quedó expuesta al escrutinio público luego de que circularan capturas de pantalla con supuestas declaraciones de Gonzalo Torres, expareja de la creadora de contenido Inés García.

Según las imágenes difundidas por cuentas de la plataforma X (antes Twitter) y replicadas por diversos portales digitales, Torres habría cuestionado a García —con quien mantuvo un noviazgo de cinco años— por minimizar la relación previa tras iniciar su noviazgo con el futbolista. En los textos atribuidos al joven español, este señala que García lo habría calificado únicamente como un “amigo” frente a sus nuevos seguidores.

El contenido viralizado incluye además señalamientos directos sobre las presuntas intenciones de la influenciadora dentro de su nueva relación sentimental. Sin embargo, los mismos portales que replicaron la información reconocieron que la autenticidad de los mensajes no ha sido verificada ni confirmada por fuentes directas.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Inés García han emitido declaraciones oficiales respecto a los rumores. La controversia pone nuevamente de relieve los riesgos de acoso en redes sociales y la rápida proliferación de especulaciones sobre la vida personal de deportistas de alto perfil e influenciadores tras eventos de gran impacto mediático.