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¿Mercenarios o voluntarios? Ucrania aclara el estatus de los panameños en el conflicto

Ucrania informó que es Estado parte de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, cumpliendo de manera estricta con sus disposiciones
Ucrania informó que es Estado parte de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, cumpliendo de manera estricta con sus disposiciones Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/07/2026 18:38
Ucrania reiteró su disposición para cooperar estrechamente con las autoridades competentes panameñas con el fin de poner fin a las actividades de reclutamiento ruso en territorio panameño

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En respuesta a una serie de reportajes y testimonios sobre el estatus de panameños que participan en la guerra contra Rusia, la Embajada de Ucrania en la República de Panamá emitió un comunicado con el objetivo de precisar el marco jurídico de los combatientes extranjeros y desmentir lo que califica como operaciones de ‘desinformación hostil’.

La representación diplomática ucraniana fue categórica al señalar que el concepto de “mercenarismo” no es aplicable a los ciudadanos panameños que se han sumado a la defensa del territorio ucraniano.

De acuerdo con el pronunciamiento, Ucrania es Estado parte de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, cumpliendo de manera estricta con sus disposiciones.

Asimismo, la legislación nacional ucraniana —específicamente el artículo 17 de su Constitución y los artículos 260 y 447 de su Código Penal— prohíbe severamente la formación de grupos armados ilegales y sanciona el mercenarismo con penas privativas de la libertad.

En contraste, la legación diplomática aclaró que los voluntarios panameños integrados en la contienda están amparados por la Ley de Ucrania ‘Sobre el deber militar y el servicio militar’.

Bajo esta normativa, se incorporan oficialmente como personal reglado de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional de Ucrania.

Esta vinculación formal les otorga el estatus legítimo de combatientes según el artículo 43 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, garantizándoles un salario idéntico al de un soldado ucraniano, seguro de vida, equipamiento reglamentario y cobertura legal continua a través de la figura del Ombudsman Militar de Ucrania.

Denuncia

La Embajada ucraniana dirigió graves acusaciones contra la Federación de Rusia, denunciando que Moscú ejecuta una política sistemática de “reclutamiento depredador” y trata de personas.

El comunicado señala que la red rusa utiliza falsas ofertas de empleo civil, esquemas educativos engañosos y promesas de subvenciones para captar a ciudadanos económicamente vulnerables de América Latina, África y Asia, incorporándolos a sus fuerzas de ocupación o a empresas militares privadas.

La legación ucraniana enfatizó que, tras sufrir pérdidas masivas, el mando militar ruso utiliza a estos reclutas extranjeros como “infantería desechable” en asaltos de alto riesgo, estimando que la esperanza media de vida de un recluta en dichas unidades oscila entre apenas 20 y 30 minutos en el frente de batalla.

El documento subraya que las personas atraídas hacia las filas rusas mediante estos esquemas clandestinos no solo actúan como mercenarios ilegales según el artículo 47 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra, sino que constituyen víctimas directas de redes internacionales de trata de personas.

Advertencia

La Embajada recordó que combatir junto a las fuerzas de ocupación rusas acarrea inevitablemente responsabilidad penal por crímenes de guerra y pertenencia a formaciones armadas ilegales, tanto bajo la legislación ucraniana e internacional como bajo el propio Código Penal de la República de Panamá.

Ante esta situación, Ucrania reiteró su disposición para cooperar estrechamente con las autoridades competentes panameñas con el fin de poner fin a las actividades de reclutamiento ruso en territorio panameño.

Para aquellos extranjeros que hayan sido engañados e incorporados a las fuerzas rusas, el Centro de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra pone a disposición los proyectos estatales humanitarios «I want to live» (canal y chatbot oficial para la rendición voluntaria con garantías de los Convenios de Ginebra) e ‘I want to find’ (servicio de búsqueda de prisioneros, fallecidos o desaparecidos).

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