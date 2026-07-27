¿Mercenarios o voluntarios? Ucrania aclara el estatus de los panameños en el conflicto

La Embajada recordó que combatir junto a las fuerzas de ocupación rusas acarrea inevitablemente responsabilidad penal por crímenes de guerra y pertenencia a formaciones armadas ilegales, tanto bajo la legislación ucraniana e internacional como bajo el propio Código Penal de la República de Panamá. Ante esta situación, Ucrania reiteró su disposición para cooperar estrechamente con las autoridades competentes panameñas con el fin de poner fin a las actividades de reclutamiento ruso en territorio panameño.Para aquellos extranjeros que hayan sido engañados e incorporados a las fuerzas rusas, el Centro de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra pone a disposición los proyectos estatales humanitarios «I want to live» (canal y chatbot oficial para la rendición voluntaria con garantías de los Convenios de Ginebra) e <b>‘I want to find’ </b>(servicio de búsqueda de prisioneros, fallecidos o desaparecidos).