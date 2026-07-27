¿Mercenarios o voluntarios? Ucrania aclara el estatus de los panameños en el conflicto

En respuesta a una serie de reportajes y testimonios sobre el estatus de panameños que participan en la guerra contra Rusia, la Embajada de Ucrania en la República de Panamá emitió un comunicado con el objetivo de precisar el marco jurídico de los combatientes extranjeros y desmentir lo que califica como operaciones de ‘desinformación hostil’.

La representación diplomática ucraniana fue categórica al señalar que el concepto de “mercenarismo” no es aplicable a los ciudadanos panameños que se han sumado a la defensa del territorio ucraniano.

De acuerdo con el pronunciamiento, Ucrania es Estado parte de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, cumpliendo de manera estricta con sus disposiciones.

Asimismo, la legislación nacional ucraniana —específicamente el artículo 17 de su Constitución y los artículos 260 y 447 de su Código Penal— prohíbe severamente la formación de grupos armados ilegales y sanciona el mercenarismo con penas privativas de la libertad.

En contraste, la legación diplomática aclaró que los voluntarios panameños integrados en la contienda están amparados por la Ley de Ucrania ‘Sobre el deber militar y el servicio militar’.

Bajo esta normativa, se incorporan oficialmente como personal reglado de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional de Ucrania.

Esta vinculación formal les otorga el estatus legítimo de combatientes según el artículo 43 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, garantizándoles un salario idéntico al de un soldado ucraniano, seguro de vida, equipamiento reglamentario y cobertura legal continua a través de la figura del Ombudsman Militar de Ucrania.