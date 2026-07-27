Panama Fashion Week 2026 presenta su agenda con la moda sostenible como protagonista

Ya comenzó la cuenta regresiva para la vigésima sexta edición de la Panama Fashion Week, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en la Ciudad de las Artes, con una temática centrada este año en el aprovechamiento de los textiles para promover una industria de la moda más sostenible.

La agenda —que incluirá pasarelas, exposiciones de diseñadores emergentes y consolidados, así como actividades enfocadas en la reflexión y el networking— fue presentada este lunes 27 de julio en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), durante una gala previa a un evento que, en los últimos años, se ha consolidado como una referencia para el sector de la moda en Panamá.

La edición arrancará con la pasarela Atardecer Rosa, organizada por la Fundación Judío Panameña, cuya recaudación será destinada al Instituto Oncológico Nacional. El desfile contará con propuestas de diseñadores como Tatiana Uliantzeff y Moisés Sandoya.

El cierre estará a cargo de la marca de moda sostenible Casoná, cuya pasarela tendrá un propósito benéfico: recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela el año pasado.