Panama Fashion Week 2026 presenta su agenda con la moda sostenible como protagonista

Ya comenzó la cuenta regresiva para la vigésima sexta edición de la <b><a href="/tag/-/meta/panama-fashion-week">Panama Fashion Week</a></b>, que se celebrará del <b>24 al 27 de septiembre</b> en la <b>Ciudad de las Artes</b>, con una temática centrada este año en el aprovechamiento de los textiles para promover una industria de la moda más sostenible.La agenda —que incluirá pasarelas, exposiciones de diseñadores emergentes y consolidados, así como actividades enfocadas en la reflexión y el <i>networking</i>— fue presentada este lunes 27 de julio en el <b>Museo de Arte Contemporáneo (MAC)</b>, durante una gala previa a un evento que, en los últimos años, se ha consolidado como una referencia para el sector de la moda en Panamá.La edición arrancará con la pasarela <b>Atardecer Rosa</b>, organizada por la <b>Fundación Judío Panameña</b>, cuya recaudación será destinada al <b>Instituto Oncológico Nacional</b>. El desfile contará con propuestas de diseñadores como <b>Tatiana Uliantzeff</b> y <b>Moisés Sandoya</b>.El cierre estará a cargo de la marca de moda sostenible <b>Casoná</b>, cuya pasarela tendrá un propósito benéfico: recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela el año pasado.