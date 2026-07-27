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Panama Fashion Week 2026 presenta su agenda con la moda sostenible como protagonista

La conferencia de prensa se llevó a cabo este jueves 28 de julio en el Museo de Arte Contemporáneo.
La conferencia de prensa se llevó a cabo este jueves 28 de julio en el Museo de Arte Contemporáneo. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 27/07/2026 18:36
Con el aprovechamiento sostenible de los textiles como eje temático, la Panama Fashion Week 2026 reunirá en septiembre a figuras consolidadas y emergentes de la moda, consolidándose como uno de los principales eventos del sector en Panamá

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Ya comenzó la cuenta regresiva para la vigésima sexta edición de la Panama Fashion Week, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en la Ciudad de las Artes, con una temática centrada este año en el aprovechamiento de los textiles para promover una industria de la moda más sostenible.

La agenda —que incluirá pasarelas, exposiciones de diseñadores emergentes y consolidados, así como actividades enfocadas en la reflexión y el networking— fue presentada este lunes 27 de julio en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), durante una gala previa a un evento que, en los últimos años, se ha consolidado como una referencia para el sector de la moda en Panamá.

La edición arrancará con la pasarela Atardecer Rosa, organizada por la Fundación Judío Panameña, cuya recaudación será destinada al Instituto Oncológico Nacional. El desfile contará con propuestas de diseñadores como Tatiana Uliantzeff y Moisés Sandoya.

El cierre estará a cargo de la marca de moda sostenible Casoná, cuya pasarela tendrá un propósito benéfico: recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela el año pasado.

Las piezas de Moisés Sandoya destacaron en la conferencia de prensa.
Las piezas de Moisés Sandoya destacaron en la conferencia de prensa. Luis García | La Estrella de Panamá

Por otro lado, la organización anunció que extendió hasta el 31 de julio el plazo de inscripción para que estudiantes de diseño de moda participen en el concurso PUNTO.CREA 2026: “Volumen sin exceso”, una iniciativa que busca impulsar la creatividad y el talento emergente.

Como vitrina para los diseñadores del futuro, el showcase de este año presentará las más recientes creaciones de Andrea Rebolledo, directora creativa de la marca de moda sostenible Mott.Project. Además, reunirá propuestas de creadores procedentes de Costa Rica, Colombia, España y Brasil.

El director de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, Miky Fábrega, destacó que iniciativas como la Panama Fashion Week fortalecen la estrategia de Marca País, cuya nueva etapa será presentada en agosto y que busca proyectar la cultura como uno de los principales activos de Panamá ante el mundo.

Por su parte, la directora del MAC, María Lucía Alemán, estableció un paralelismo entre la moda y la obra de la artista panameño-británica Trixie Briceño, cuyas creaciones, con múltiples referencias al universo del diseño y la indumentaria, permanecerán expuestas en el museo hasta finales de agosto.

La fusión entre arte y moda.
La fusión entre arte y moda. Luis García | La Estrella de Panamá
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Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

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