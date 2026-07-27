‘Sí se cumplirá la ley fiscal’, el mensaje de Chapman sobre el presupuesto 2027

“La Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) se cumplirá y no se modificará”, así lo aseguró el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, a La Estrella de Panamá tras ser consultado sobre si el aumento previsto dentro del Presupuesto General del Estado 2027 generaría cambios en los compromisos fiscales. Las aclaraciones llegan mientras la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, adelantaba que el presupuesto podría registrar un «leve aumento» respecto a los $34.901 millones aprobados para el 2026. Sáiz comentó que este ajuste responde principalmente a leyes especiales y aumentos automáticos que deben incorporarse de manera obligatoria. «El presupuesto tendrá un leve aumento, pero se debe principalmente a condiciones ya establecidas dentro del marco legal», señaló Sáiz.

Expectativas

Este lunes, Chapman asistió a la instalación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, de la cual aprovechó para confirmar que esta semana estaría presentando el Proyecto de Ley del presupuesto. El diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez, quien será el nuevo presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, precisó que antes de abordar el Presupuesto General del Estado, la comisión deberá procesar y debatir la modificación a la LRSF. “Aprendimos que acá se tiene que pasar primero una ley de responsabilidad social fiscal y sin esa ley no se puede pasar el presupuesto. Estaremos muy pendientes de esta ley para darle el debate pertinente”, puntualizó Castillo, señalando que el organismo actuará como un filtro rígido en la evaluación de los proyectos económicos e incentivos a sectores como el turismo. Mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, recordó que esta comisión maneja aspectos estratégicos como la deuda nacional, el crédito público, el sistema tributario y la revisión de las cuentas del Estado, variables que inciden de forma directa en el costo de la vida y la sostenibilidad financiera del país.

Exigencias