‘Sí se cumplirá la ley fiscal’, el mensaje de Chapman sobre el presupuesto 2027

<i><b>'La Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) se cumplirá y no se modificará',</b></i> así lo aseguró el <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman</a></b>, a La Estrella de Panamá tras ser consultado sobre si el aumento previsto dentro del Presupuesto General del Estado 2027 generaría cambios en los compromisos fiscales.Las aclaraciones llegan mientras la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, adelantaba que el presupuesto podría registrar un «leve aumento» respecto a los $34.901 millones aprobados para el 2026.Sáiz comentó que este ajuste responde principalmente a leyes especiales y aumentos automáticos que deben incorporarse de manera obligatoria.«El presupuesto tendrá un leve aumento, pero se debe principalmente a condiciones ya establecidas dentro del marco legal», señaló Sáiz.