¡Se casó Fidel Escobar! Así fue la boda del defensor de la Selección de Panamá

La novia vistió un elegante traje blanco de encaje con una larga cola, mientras que el futbolista optó por un atuendo clásico compuesto por camisa blanca, pantalón negro y zapatos del mismo tono.Otro de los momentos que captó la atención fue la participación de <b>Zoé</b>, hija de la pareja, quien acompañó a sus padres durante la celebración vestida de blanco.La decoración del evento estuvo marcada por rosas blancas y rosadas con detalles dorados, creando un ambiente elegante para la celebración.Con este matrimonio, Fidel Escobar inicia una nueva etapa en su vida personal junto a Stephanie Morales. Para el futbolista panameño, esta es su segunda unión matrimonial.