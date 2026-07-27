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Farándula

¡Se casó Fidel Escobar! Así fue la boda del defensor de la Selección de Panamá

Fidel Escobar inicia una nueva etapa tras contraer matrimonio con Stephanie Morales
Fidel Escobar inicia una nueva etapa tras contraer matrimonio con Stephanie Morales Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/07/2026 16:43
Con este matrimonio, Fidel Escobar inicia una nueva etapa en su vida personal junto a Stephanie Morales

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El defensa de la Selección de Panamá, Fidel Escobar, contrajo matrimonio con Stephanie Morales en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en la vida de la pareja y cuyos momentos más destacados fueron compartidos a través de las redes sociales.

Morales publicó imágenes de los preparativos, entre ellos detalles de la decoración de la boda.

También se pudo apreciar el pastel de dos pisos, decorado en color blanco con las iniciales de ambos, ”S” y “F”, acompañado de arreglos florales.

Fidel Escobar y Stephanie Morales sellan su amor en una romántica ceremonia
Fidel Escobar y Stephanie Morales sellan su amor en una romántica ceremonia @stephaniemorales820

La novia vistió un elegante traje blanco de encaje con una larga cola, mientras que el futbolista optó por un atuendo clásico compuesto por camisa blanca, pantalón negro y zapatos del mismo tono.

Otro de los momentos que captó la atención fue la participación de Zoé, hija de la pareja, quien acompañó a sus padres durante la celebración vestida de blanco.

La decoración del evento estuvo marcada por rosas blancas y rosadas con detalles dorados, creando un ambiente elegante para la celebración.

Con este matrimonio, Fidel Escobar inicia una nueva etapa en su vida personal junto a Stephanie Morales. Para el futbolista panameño, esta es su segunda unión matrimonial.

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