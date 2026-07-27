¡Se casó Fidel Escobar! Así fue la boda del defensor de la Selección de Panamá

El defensa de la Selección de Panamá, Fidel Escobar, contrajo matrimonio con Stephanie Morales en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en la vida de la pareja y cuyos momentos más destacados fueron compartidos a través de las redes sociales.

Morales publicó imágenes de los preparativos, entre ellos detalles de la decoración de la boda.

También se pudo apreciar el pastel de dos pisos, decorado en color blanco con las iniciales de ambos, ”S” y “F”, acompañado de arreglos florales.