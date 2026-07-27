  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Vamos propone reformar el sistema eléctrico antes de renovar las concesiones en 2028

Entre las principales propuestas destaca la separación entre la distribución y la comercialización de la energía.
Entre las principales propuestas destaca la separación entre la distribución y la comercialización de la energía. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 27/07/2026 15:54
La iniciativa busca fortalecer la competencia, modernizar la regulación y mejorar la protección de los consumidores ante fallas en el servicio

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La bancada independiente Vamos presentó este lunes una hoja de ruta para impulsar una reforma integral al sistema eléctrico panameño antes de que venzan, en octubre de 2028, las concesiones de las empresas distribuidoras de energía.

Durante una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional, la diputada Janine Prado explicó que el objetivo es actualizar el marco regulatorio establecido en la Ley 6 de 1997 para que las nuevas concesiones respondan a un sistema más competitivo, transparente y orientado al consumidor.

“No queremos llegar al 2028 simplemente reformando o velando por un contrato de concesión. Queremos llegar con nuevas reglas que nos permitan un sistema eléctrico más moderno, transparente y confiable para todos los panameños”, señaló Prado.

Entre las principales propuestas destaca la separación entre la distribución y la comercialización de la energía, con el argumento de que actualmente ambas funciones se concentran en un mismo operador. Según la diputada, esto limita la competencia y dificulta la atención de los reclamos de los usuarios.

La iniciativa también plantea incentivar la generación distribuida y el uso de energías renovables, modernizar los sistemas de medición del consumo eléctrico y fortalecer la independencia de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) como ente regulador.

Seguimiento a los reclamos

Como parte del plan, la bancada anunció la habilitación de un correo electrónico para recibir copias de las denuncias y reclamos que los ciudadanos presenten ante las distribuidoras o la ASEP.

La intención, explicó Prado, es dar seguimiento a los casos e identificar los problemas más recurrentes relacionados con interrupciones del servicio, fluctuaciones eléctricas y daños a equipos.

La diputada aclaró que este mecanismo no sustituye los procedimientos oficiales, sino que busca acompañar a los usuarios y utilizar la información recopilada para fortalecer la labor de fiscalización desde la Asamblea.

Asimismo, adelantó que solicitarán la comparecencia de la directora general de la ASEP para conocer las principales causas de las interrupciones del servicio, las acciones de supervisión sobre las distribuidoras, la estructura de costos y tarifas eléctricas, así como las medidas previstas para reforzar la protección de los consumidores.

Proyecto de ley en discusión

Prado recordó que la bancada ya presentó el Proyecto de Ley 370, que busca fortalecer la protección de los consumidores frente a interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones.

Los diputados sostienen que la discusión de estas reformas debe concretarse antes de la renovación de las concesiones de distribución eléctrica, prevista para octubre de 2028, con el fin de que las nuevas reglas queden incorporadas en los futuros contratos.

“La electricidad, como cualquier servicio público estatal, debe estar al servicio de las personas y no al revés”, afirmó el diputado Miguel Ángel Campos en su intervención, quien añadió que las propuestas no están dirigidas contra una empresa en particular, sino a garantizar un servicio más eficiente y de mejor calidad para la población.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo