Vamos propone reformar el sistema eléctrico antes de renovar las concesiones en 2028

Como parte del plan, la bancada anunció la habilitación de un correo electrónico para recibir copias de las denuncias y reclamos que los ciudadanos presenten ante las distribuidoras o la ASEP. La intención, explicó Prado, es dar seguimiento a los casos e identificar los problemas más recurrentes relacionados con interrupciones del servicio, fluctuaciones eléctricas y daños a equipos.La diputada aclaró que este mecanismo no sustituye los procedimientos oficiales, sino que busca acompañar a los usuarios y utilizar la información recopilada para fortalecer la labor de fiscalización desde la Asamblea.Asimismo, adelantó que solicitarán la comparecencia de la directora general de la ASEP para conocer las principales causas de las interrupciones del servicio, las acciones de supervisión sobre las distribuidoras, la estructura de costos y tarifas eléctricas, así como las medidas previstas para reforzar la protección de los consumidores.