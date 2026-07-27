Vamos propone reformar el sistema eléctrico antes de renovar las concesiones en 2028

La bancada independiente Vamos presentó este lunes una hoja de ruta para impulsar una reforma integral al sistema eléctrico panameño antes de que venzan, en octubre de 2028, las concesiones de las empresas distribuidoras de energía.

Durante una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional, la diputada Janine Prado explicó que el objetivo es actualizar el marco regulatorio establecido en la Ley 6 de 1997 para que las nuevas concesiones respondan a un sistema más competitivo, transparente y orientado al consumidor.

“No queremos llegar al 2028 simplemente reformando o velando por un contrato de concesión. Queremos llegar con nuevas reglas que nos permitan un sistema eléctrico más moderno, transparente y confiable para todos los panameños”, señaló Prado.

Entre las principales propuestas destaca la separación entre la distribución y la comercialización de la energía, con el argumento de que actualmente ambas funciones se concentran en un mismo operador. Según la diputada, esto limita la competencia y dificulta la atención de los reclamos de los usuarios.

La iniciativa también plantea incentivar la generación distribuida y el uso de energías renovables, modernizar los sistemas de medición del consumo eléctrico y fortalecer la independencia de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) como ente regulador.