Mulino llega a Perú para reunión bilateral con Keiko Fujimori

El presidente de la República de Panamá, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, arribó este lunes a la capital peruana para asistir a la ceremonia de transmisión de mando en la que <a href="/tag/-/meta/keiko-fujimori">Keiko Fujimori</a> asumirá la <b>Presidencia de Perú</b> para el periodo <b>2026-2031</b>.Mulino, quien viajó junto a la primera dama, <b><a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino</a></b>, y el canciller de la República, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a>, recibió honores protocolarios a su llegada al aeropuerto por parte del ministro peruano de Producción, <b>César Quispe</b>.La agenda oficial del mandatario panameño contempla para este martes 28 de julio su participación en <b>la juramentación presidencial y la celebración de su primera reunión bilateral con Fujimori</b>. Según la Cancillería, la cita priorizará tres ejes: intercambio comercial, atracción de inversiones y cooperación en materia de seguridad.El viaje situará a Panamá en el centro de un encuentro diplomático de alto nivel. La Cancillería peruana confirmó la asistencia de otros siete jefes de Estado de Latinoamérica: <b>Javier Milei</b> (Argentina), <b>Rodrigo Paz</b> (Bolivia), <b>José Kast</b> (Chile), <b>Santiago Peña</b> (Paraguay),<b> Yamandú Orsi</b> (Uruguay), <b>Nasry Asfura </b>(Honduras) y <b>Daniel Noboa</b> (Ecuador), además del rey de España, <b>Felipe VI</b>.Con esta misión, la administración de Mulino busca afianzar los lazos económicos y geopolíticos con Lima en una coyuntura clave para los acuerdos comerciales y de seguridad regional.