Mulino llega a Perú para reunión bilateral con Keiko Fujimori

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, arribó este lunes a la capital peruana para asistir a la ceremonia de transmisión de mando en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031.

Mulino, quien viajó junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, recibió honores protocolarios a su llegada al aeropuerto por parte del ministro peruano de Producción, César Quispe.

La agenda oficial del mandatario panameño contempla para este martes 28 de julio su participación en la juramentación presidencial y la celebración de su primera reunión bilateral con Fujimori. Según la Cancillería, la cita priorizará tres ejes: intercambio comercial, atracción de inversiones y cooperación en materia de seguridad.

El viaje situará a Panamá en el centro de un encuentro diplomático de alto nivel. La Cancillería peruana confirmó la asistencia de otros siete jefes de Estado de Latinoamérica: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Nasry Asfura (Honduras) y Daniel Noboa (Ecuador), además del rey de España, Felipe VI.

Con esta misión, la administración de Mulino busca afianzar los lazos económicos y geopolíticos con Lima en una coyuntura clave para los acuerdos comerciales y de seguridad regional.