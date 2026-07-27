Panamá suma hasta 500 casos de cáncer de pulmón al año

El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud de Panamá</a> convocó a la<b> cuarta edición </b>de la <b>carrera caminata de cinco kilómetros ‘A todo pulmón’ </b>para el próximo <b>domingo 9 de agosto de 2026</b> en la <a href="/tag/-/meta/cinta-costera">Cinta Costera 3 </a>con el fin de<a href="/tag/-/meta/vapeo"> frenar el avance del consumo de vaporizadores </a>en la juventud e incentivar estilos de vida libres de humo ante una enfermedad como el cáncer de pulmón, que provoca más de <b>300 fallecimientos anuales</b> en la geografía nacional.A pesar de que el<b> 95 % de la población nacional no consume cigarrillos tradicionales</b>, las autoridades sanitarias alertan sobre el incremento de dispositivos electrónicos en adolescentes y jóvenes de entre <b>15 y 34 años</b>, <b>cuya prevalencia en el país se triplicó </b>al pasar de <b>0,4 % a 1,5 %</b> según datos de la <b>Encuesta Mundial de Tabaco.</b>Esto se suma a la preocupación internacional reportada por la <a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">Organización Mundial de la Salud</a> por las <b>1,8 millones de muertes anuales generadas </b>por neoplasias pulmonares (crecimiento anormal de células en el pulmón) en el planeta.