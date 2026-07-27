Panamá suma hasta 500 casos de cáncer de pulmón al año

El Ministerio de Salud de Panamá convocó a la cuarta edición de la carrera caminata de cinco kilómetros ‘A todo pulmón’ para el próximo domingo 9 de agosto de 2026 en la Cinta Costera 3 con el fin de frenar el avance del consumo de vaporizadores en la juventud e incentivar estilos de vida libres de humo ante una enfermedad como el cáncer de pulmón, que provoca más de 300 fallecimientos anuales en la geografía nacional. A pesar de que el 95 % de la población nacional no consume cigarrillos tradicionales, las autoridades sanitarias alertan sobre el incremento de dispositivos electrónicos en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años, cuya prevalencia en el país se triplicó al pasar de 0,4 % a 1,5 % según datos de la Encuesta Mundial de Tabaco. Esto se suma a la preocupación internacional reportada por la Organización Mundial de la Salud por las 1,8 millones de muertes anuales generadas por neoplasias pulmonares (crecimiento anormal de células en el pulmón) en el planeta.

Registros oficiales confirman detección tardía

Las cifras del Registro Nacional de Cáncer de Panamá y del Registro Hospitalario de Cáncer del Instituto Oncológico Nacional confirman la detección de 370 a 500 nuevos casos de cáncer de pulmón por año con una edad media de diagnóstico situada en los 66 años. De esta forma se posiciona como la cuarta causa de muerte oncológica en el país debido a que más del 85 % de los pacientes acude a las evaluaciones médicas en fase metastásica (el cáncer viaja a otros órganos), tras confundir los síntomas iniciales con cuadros respiratorios comunes, guardando entre el 80 % y el 90 % de los casos relación directa con la exposición a la nicotina.

Logística de la carrera