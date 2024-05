Arturo Rebollón: ‘El cigarrillo electrónico no es saludable’

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. Se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año por una epidemia por la cual mueren 1,8 millón de personas en el mundo a causa del cáncer de pulmón. En Panamá hay 370 muertes por este mismo carcinoma.

Cuando se lanzó la publicidad de los cigarrillos en la década de 1950, se veía a hombres fumando junto a mujeres bellas en autos lujosos. El mensaje que se enviaba era que el fumar era sinónimo de tener dinero o estatus dentro de la sociedad, cuenta el médico epidemiólogo e investigador en salud pública Arturo Rebollón.

Pero las campañas que se han realizado en Panamá han sido tan buenas, que los índices del consumo del tabaco son muy bajos. El país es un ejemplo para el mundo, destacó Rebollón durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Con el cigarrillo electrónico, otra es la historia.

“Estos dispositivos llegan a un grupo etario que no [calaba] antes. Los jóvenes estaban dejando de fumar y ahora con estos dispositivos están empezando a surgir nuevos fumadores. La gente no deja el cigarrillo electrónico porque, al igual que el cigarrillo convencional, tiene nicotina y la nicotina genera relajación y adicción”, alertó.

De acuerdo con Arturo Rebollón, el factor de innovación es lo que ha incidido en el consumo del cigarrillo electrónico. Es una moda. Se utilizan las mismas campañas de mercadeo en el que se promueve el disfrute de estar entre amigos, pero siempre con un cigarrillo electrónico en la mano. Además, agregó Rebollón, cuando se fuma con el cigarrillo, el primer jale es pesado, mientras que muy por el contrario el consumo de un cigarrillo electrónico ofrece sabores de canela, manzana, pero son igual de dañinos. “Esto no lo digo yo solamente, lo dice la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Americana de Drogas (FDA)”.

Si se empieza a fumar a una edad temprana, más conexiones neurológicas se dañan, o sea que se aprende menos y esto limitará a la persona como profesional. Entre más temprano se fume, más difícil será dejarlo. “El cerebro está en desarrollo hasta los 25 años, después de esta edad es muy complicado que haya conexiones neurológicas nuevas, por eso es más difícil aprender después de los 25 años”.

Además, de disminuir la capacidad intelectual, la capacidad deportiva, una área que nunca se explora, porque puede sonar incómoda, pero se puede hablar con los jóvenes es que el consumo del cigarrillo afecta todas las venas y las arterias, tanto del corazón como de los órganos sexuales. “Está comprobado que provoca infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. No es casualidad que haya disparos de tratamientos de fertilidad en el mundo porque también existe una tasa alta de fumadores. Es importante destacar que no es una situación aislada, existen factores directos”.

Si un padre de familia o cuidador de un adolescente o joven no sabe qué hacer para que este deje el consumo del cigarro convencional o cigarrillo electrónico, el galeno recomendó no irse al enfrentamiento. “Así es como funciona en la adolescencia. Se le debe educar que eso no es bueno para la salud. Se les debe hablar de una manera muy integral y ser comprensivos. Ofrecer ayuda, porque en ese momento el joven no va a dejar de fumar porque ya tiene un nivel de adicción. Pero sí se puede salir del consumo del cigarrillo, por supuesto”.