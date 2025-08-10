Grandes Ligas: El panameño Miguel Amaya regresa a los Cachorros de Chicago

<b><a href="/tag/-/meta/miguel-amaya">El receptor panameño Miguel Amaya</a></b> ya tiene fecha para su regreso con los<b><a href="/tag/-/meta/cachorros-de-chicago"> Cachorros de Chicago</a></b>, luego de una prolongada recuperación por una distensión en el oblicuo izquierdo sufrida el pasado 24 de mayo.<b>El mánager Craig Counsell </b>anunció que<b><a href="/tag/-/meta/miguel-amaya"> Amaya </a></b>será activado este martes, cuando el equipo inicie una serie frente a los<b> Azulejos de Toronto en el Rogers Centre.</b>Actualmente,<b><a href="/tag/-/meta/miguel-amaya"> Amaya</a></b> se encuentra alineando hoy como receptor en <b>Triple A</b>, completando así su asignación de rehabilitación.Antes de la lesión, el santeño bateaba para .280, con cuatro cuadrangulares y 25 carreras impulsadas.<b>Los Cachorros </b>ocupan el segundo lugar en la División Central de la Liga Nacional, con marca de 67-49, a cinco juegos de los Cerveceros de Milwaukee (72-44), líderes de la división y poseedores del mejor récord de todas las Grandes Ligas.