Grandes Ligas: El panameño Miguel Amaya regresa a los Cachorros de Chicago

El receptor panameño Miguel Amaya ya tiene fecha para su regreso con los Cachorros de Chicago, luego de una prolongada recuperación por una distensión en el oblicuo izquierdo sufrida el pasado 24 de mayo.

El mánager Craig Counsell anunció que Amaya será activado este martes, cuando el equipo inicie una serie frente a los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre.

Actualmente, Amaya se encuentra alineando hoy como receptor en Triple A, completando así su asignación de rehabilitación.

Antes de la lesión, el santeño bateaba para .280, con cuatro cuadrangulares y 25 carreras impulsadas.

Los Cachorros ocupan el segundo lugar en la División Central de la Liga Nacional, con marca de 67-49, a cinco juegos de los Cerveceros de Milwaukee (72-44), líderes de la división y poseedores del mejor récord de todas las Grandes Ligas.