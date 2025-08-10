Minseg destina $48 mil para reactivar el sistema de estadísticas criminales

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), una de las entidades del gobierno central con el mayor aumento en planilla durante el 2025, avanza en la renovación del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), a un costo de $48 mil, adicional a nuevos funcionarios.

Así lo revela el acto público publicado el 26 de mayo de 2025, adjudicada por la entidad, en la que se contempla el reequipamiento técnico de esta plataforma para el manejo de datos criminales.

Según los datos publicados en el portal Panamá Compra, los fondos destinados a esta adquisición provienen de la partida 165, asignada a servicios comerciales.

Este desembolso representa un incremento del 143% en comparación con lo utilizado bajo ese mismo renglón presupuestario desde enero de este año hasta finales del mes de marzo, de acuerdo con información obtenida por La Estrella de Panamá en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Por su parte, el Minseg justificó la compra como “indispensable para reactivar el funcionamiento del SIEC”. “Esto permitirá digitalizar la comunicación interinstitucional y garantizar la recopilación eficiente de datos delictivos. Es un sistema que recoge la información general de la incidencia criminal llámese falta o delitos ocurridos en distintos puntos del país”, señaló la entidad.

La empresa ganadora de la licitación fue Soluciones Integradas Orientadas a Negocios (Sion, S.A.), reporta el portal de Panamá Compra.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, esta fue la única compañía que presentó una propuesta y resultó adjudicada en el acto público.

El contrato incluye tareas técnicas que van desde el diseño del plan de trabajo y el diagnóstico del sistema, hasta la habilitación de servidores y bases de datos.

La empresa verificará que estos cumplan los requisitos técnicos, instalará la aplicación y revisará la información almacenada, elaborando informes y proponiendo ajustes, sin encargarse de su implementación.

La Decana pudo conocer a través de funcionarios del SIEC que la reactivación de este centro fue planificada desde julio de 2024, fecha en la que también comenzó el proceso de incorporación de nuevo personal para reactivar esta dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.

Hasta el momento, se ha nombrado a 28 personas para todo el país, lo que según la entidad “garantiza la operatividad técnica y administrativa del SIEC”.