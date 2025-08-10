Minseg destina $48 mil para reactivar el sistema de estadísticas criminales

Por su parte, la criminóloga Nadia Franco, señaló la importancia de las estadísticas criminales para la creación de políticas públicas efectivas en contra de la delincuencia y el crimen organizado. 'Si no hay datos no se puede combatir el crimen con políticas públicas', señaló la experta. Además, recordó que el aumento o disminución de la criminalidad entre la población dependerá de factores como los niveles de deserción escolar, desempleo, poder adquisitivo, entre otros elementos socioeconómicos importantes. Ante esto, La Estrella de Panamá cuestionó al Minseg sobre el rol del SIEC y cómo se ha actuado durante un año de gobierno sin este centro de datos, a lo que la entidad respondió que durante este tiempo se ha logrado realizar enlaces interinstitucionales sólidos para obtener estadísticas reales y tomar decisiones. Asimismo, indicaron que esta dependencia del Minseg dispondrá de información más amplia que la relativa a delitos, que suele reflejar los reportes del Ministerio Público. Incluirá también datos sobre casos atendidos por la Policía Nacional y estadísticas de incidentes que llegan a los hospitales pero no son registrados por las entidades.La implementación de este sistema interconectará a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Sistema Penitenciario en cuanto información criminal, después de que en 2019 se suspendieran de este centro de datos.