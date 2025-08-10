Más de 203 mil panameños consultan la nueva calculadora de pensiones de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en la implementación de su nueva calculadora de pensiones, una plataforma digital diseñada para que los afiliados puedan evaluar y tomar decisiones informadas sobre su jubilación.

Según declaraciones del director de la CSS, Dino Mon, ya se han inscrito más de 203.000 personas a la nueva calculadora de pensiones, sumándose a los 500.000 usuarios que ya estaban registrados en ‘Mi Caja Digital’.

“De esos 200.000 ni el 10% todavía ha tomado una decisión y el sistema está calculando que están jugando, están haciendo cálculos... la gente se está informando antes de apretar el botón y tomar una decisión”, explicó Mon en el programa Debate Abierto.

La herramienta permite a los usuarios conocer sus opciones y recalcular sus decisiones hasta el 18 de agosto de 2026, fecha límite para definir su elección definitiva.

“Lo bueno que tiene la herramienta es que te dice tu fecha final para tomar esta decisión es el 18 de agosto de 2026. Tú entras y lo primero que te dice, ‘tienes 12 meses, te di cinco de prórroga’”, agregó.

Además, se puede regresar para modificar la decisión antes de esa fecha, pero al cierre, el sistema tomará en cuenta la última opción registrada.

El director de la CSS enfatizó que esta plataforma es mucho más que una calculadora: “Esto es una herramienta para la toma de decisiones informada. La Ley 462 estableció que hay dos grupos de personas que ya pertenecían al sistema que creó hace 20 años la reforma pasada del señor Torrijos”.

La herramienta también identifica si el usuario pertenece al régimen solidario o al mixto. En el primer caso, se ofrece la posibilidad de cambiar al nuevo sistema de pensiones. En el segundo, también pueden optar por el cambio quienes tengan siete años o menos para jubilarse.

“Hay un grupo de gente que tiene que hacer su cálculo y que tiene que en general ver si se deterioran sus beneficios si pasase al nuevo sistema o no”, precisó Mon. “O te quedas en el sistema actual o te puedes cambiar. Te cambias cuando te da una mejor pensión. Te quedas en el sistema actual cuando la pensión del nuevo sistema termina no siendo la más favorable”.

Por su parte, Ricardo Sotelo, Presidente de la Junta Directiva de la CSS, destacó que la calculadora también es útil para quienes recién comienzan a cotizar, ya que “pueden proyectar cómo se van a jubilar cuando les toque”, aunque no recibirán recomendaciones de cambio porque ya están dentro del nuevo sistema.