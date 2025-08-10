Eventuales, policías y oficinistas, los nuevos funcionarios del Estado

De los 11.491 funcionarios contratados por el Meduca, más de la mitad, 6.624 ocupan puestos administrativos:secretarias, oficinistas, ayudantes generales y promotores comunales, mientras que solo 4.837 son profesores, maestros y auxiliares de enseñanza.La Decana consultó al ministerio sobre el aumento de su planilla, sin embargo, al culminar esta edición no se obtuvo respuesta.En el Minsa, de los 3.335 nuevos funcionarios este año, 538 son administrativos y 2.797 profesionales de salud: médicos, doctores y enfermeras.De los 2.040 nuevos en el Minseg más de la mitad: 1.500 son guardias, mientras que el resto desempeña otros roles como abogados, ayudantes generales, entrenadores deportivos, cadetes de policía y mecánicos.La institución de seguridad pública justificó estas contrataciones y recordó las recientes graduaciones de la Policía Nacional, de las cuales han salido al menos 800 nuevos agentes.Mientras que en la Procuraduría General de la Nación, el cargo con mayor incorporación fue de 'escribiente': 160 contrataciones. También aquí se sumaron secretarios, oficinistas, asistentes y ayudantes generales; los mismos que predominan en las recientes contrataciones del Órgano Judicial, donde el puesto de 'oficial mayor' es el que más se repite entre los nuevos servidores.