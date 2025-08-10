La nadadora panameña Emily Santos conquista oro histórico en Asunción 2025

La nadadora panameña <b><a href="/tag/-/meta/emily-santos">Emily Santos</a></b> se consagró campeona de los <b>100 metros pecho</b> en los<b> II Juegos Panamericanos Junior</b>, tras imponerse en la final disputada en el <b>Centro Acuático Olímpico de Asunción</b> con un tiempo de <b>1:08.44 minutos</b>.Con esta actuación, Santos no solo se colgó la <b>primera medalla para la delegación panameña</b> en esta edición, sino que también logró <b>la primera presea de oro para Panamá en la historia de los Juegos Panamericanos Junior</b>.La hazaña fue doble: la joven atleta rompió el <b>récord del evento</b>, superando la marca que ella misma había establecido horas antes en la serie de clasificación (1:08.55 min), y registró el <b>mejor tiempo de su carrera deportiva</b>.