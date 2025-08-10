La nadadora panameña Emily Santos conquista oro histórico en Asunción 2025

La nadadora panameña Emily Santos se consagró campeona de los 100 metros pecho en los II Juegos Panamericanos Junior, tras imponerse en la final disputada en el Centro Acuático Olímpico de Asunción con un tiempo de 1:08.44 minutos.

Con esta actuación, Santos no solo se colgó la primera medalla para la delegación panameña en esta edición, sino que también logró la primera presea de oro para Panamá en la historia de los Juegos Panamericanos Junior.

La hazaña fue doble: la joven atleta rompió el récord del evento, superando la marca que ella misma había establecido horas antes en la serie de clasificación (1:08.55 min), y registró el mejor tiempo de su carrera deportiva.