Vapeadores en Panamá: consumo se dispara entre jóvenes, revela encuesta del Minsa

Aunque Panamá logró reducir el consumo de cigarrillos tradicionales en los últimos años, las autoridades sanitarias encendieron las alarmas por el fuerte aumento del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Así lo reveló este jueves la Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos presentada por el Ministerio de Salud (Minsa), estudio que mostró que el consumo de productos electrónicos con nicotina creció de forma acelerada en el país.

Según los resultados oficiales, el uso de cigarrillos electrónicos alcanzó una prevalencia de 1.5% en 2025, cifra que representa un aumento de 3.7 veces en comparación con 2019, cuando apenas se registraba un 0.4%.

Las autoridades advirtieron que el incremento se concentra principalmente entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos de 20 a 34 años.

Panamá reduce el tabaquismo, pero crece otra amenaza

El informe también destacó una disminución en el consumo de tabaco convencional en Panamá.

La prevalencia de fumadores bajó de 6.4% en 2013 a 5% en 2025, mientras que el 95% de la población panameña aseguró no utilizar productos de tabaco.

Para el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estos resultados reflejan avances importantes en las políticas de prevención implementadas en el país.

“Este estudio nos permite contar con información confiable y actualizada para continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control del tabaquismo en Panamá”, afirmó.

Sin embargo, el crecimiento de los vapeadores preocupa seriamente a las autoridades sanitarias.

¿Por qué los jóvenes están usando más vapeadores?

De acuerdo con la encuesta, las principales razones por las que las personas utilizan cigarrillos electrónicos son:

- Los sabores agradables

- El gusto o entretenimiento al utilizarlos

- La percepción de que ayudan a dejar de fumar

La doctora Reina Roa, Punto Focal y Control de Tabaco del Minsa, explicó que aunque disminuyeron los fumadores diarios, el país aún registra aproximadamente 146 mil fumadores.

Además, alertó sobre el impacto que podría tener el crecimiento de los vapeadores en las nuevas generaciones.

Las regiones donde más se usan vapeadores

El estudio también reveló diferencias regionales en el consumo.

Las áreas con mayor uso de cigarrillos electrónicos son:

Región metropolitana

Provincia de Los Santos

Mientras que el mayor consumo de tabaco convencional se concentra en:

Comarca Ngäbe Buglé

Guna Yala

Chiriquí

Bocas del Toro

Región metropolitana