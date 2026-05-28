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Vida y cultura

¡Sorpresa total! Bad Bunny llevó a Sech al escenario en Lisboa y el público explotó

Sech y Bad Bunny protagonizan uno de los momentos más virales en Lisboa
Sech y Bad Bunny protagonizan uno de los momentos más virales en Lisboa @sechmusic
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/05/2026 15:24
Sech y Bad Bunny encendieron el Estádio da Luz con “Ignorantes” y un remix de “Otro Trago”.

El cantante panameño Sech sorprendió al público en Lisboa al aparecer como invitado especial de Bad Bunny durante el segundo concierto que el artista puertorriqueño ofreció en el Estádio da Luz, en Portugal.

La presentación se realizó la noche del miércoles 27 de mayo, luego del éxito de las dos fechas de Bad Bunny en Barcelona. El reguetonero continuó su gira europea y decidió sumar al panameño como una de las grandes sorpresas de la velada en la capital portuguesa.

Durante el espectáculo, ambos artistas interpretaron “Ignorantes”, colaboración lanzada en 2020, desatando la euforia de miles de fanáticos presentes en el estadio. Además, sorprendieron al público con un remix de “Otro Trago”, uno de los temas más populares de Sech.

La participación del artista panameño encendió el Estádio do Sport Lisboa e Benfica y puso a cantar a los asistentes, consolidando uno de los momentos más comentados del concierto.

Bad Bunny mantuvo la misma dinámica que había desarrollado en sus recientes presentaciones internacionales: sin invitados especiales en la primera noche de show, realizada el martes 26 de mayo, pero sí incorporando colaboraciones sorpresa durante la segunda fecha.

Con esta aparición, Sech vuelve a posicionar la música panameña en importantes escenarios internacionales y reafirma su presencia dentro de la escena urbana global.

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