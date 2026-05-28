¡Sorpresa total! Bad Bunny llevó a Sech al escenario en Lisboa y el público explotó

El cantante panameño Sech sorprendió al público en Lisboa al aparecer como invitado especial de Bad Bunny durante el segundo concierto que el artista puertorriqueño ofreció en el Estádio da Luz, en Portugal.

La presentación se realizó la noche del miércoles 27 de mayo, luego del éxito de las dos fechas de Bad Bunny en Barcelona. El reguetonero continuó su gira europea y decidió sumar al panameño como una de las grandes sorpresas de la velada en la capital portuguesa.

Durante el espectáculo, ambos artistas interpretaron “Ignorantes”, colaboración lanzada en 2020, desatando la euforia de miles de fanáticos presentes en el estadio. Además, sorprendieron al público con un remix de “Otro Trago”, uno de los temas más populares de Sech.