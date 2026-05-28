¡Sorpresa total! Bad Bunny llevó a Sech al escenario en Lisboa y el público explotó

La participación del artista panameño encendió el Estádio do Sport Lisboa e Benfica y puso a cantar a los asistentes, consolidando uno de los momentos más comentados del concierto.Bad Bunny mantuvo la misma dinámica que había desarrollado en sus recientes presentaciones internacionales: sin invitados especiales en la primera noche de show, realizada el martes 26 de mayo, pero sí incorporando colaboraciones sorpresa durante la segunda fecha.Con esta aparición, Sech vuelve a posicionar la música panameña en importantes escenarios internacionales y reafirma su presencia dentro de la escena urbana global.