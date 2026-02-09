Bad Bunny en el Super Bowl: claves del mensaje que unió a América

<b>Homenaje a Don Omar y Daddy Yankee: </b>Bad Bunny rindió tributo a los pioneros del reguetón interpretando fragmentos de temas emblemáticos como <i>'Gasolina'</i>, reconociendo sus raíces musicales.<b>Participación de Ricky Martin: </b>Ricky Martin apareció con la canción <i>'Lo que le pasó a Hawái'</i>, en un claro mensaje de crítica social y política relacionado con el colonialismo y la identidad.<b>América como un continente, no solo un país: </b>El artista mencionó a todos los países del continente americano, enfatizando que América no se limita a Estados Unidos, sino que es diversa y multicultural.<b>Mensaje final- amor sobre el odio: </b>El espectáculo cerró con un cartel iluminado que decía: <i>'La única cosa más poderosa que el odio es el amor'</i>, dejando claro el mensaje central del show.Además de su impacto cultural, <b>el espectáculo rompió el récord del Halftime Show más visto, consolidando a Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música global y reforzando el alcance mediático de su presentación.</b>