Bad Bunny en el Super Bowl: claves del mensaje que unió a América

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Emiliana Tuñón
  • 09/02/2026 12:31
Con una puesta en escena llena de identidad, Bad Bunny llevó la cultura latina al escenario del Super Bowl a través de simbolismo y mensajes sociales.

Sin duda, la presentación de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny llenó el escenario de simbolismo y mensajes que conectaron especialmente con la cultura latina. Cada elemento del espectáculo reflejó detalles que solo quienes comparten esta identidad cultural pudieron reconocer en su totalidad, haciendo sentir con fuerza el mensaje del artista puertorriqueño.

El espectáculo incluyó elementos representativos de la cultura latina, destacando valores como la unidad, el orgullo y la identidad, además de abordar temas sociales presentes en la realidad cotidiana de millones de personas. La puesta en escena convirtió el medio tiempo en una plataforma de expresión cultural que trascendió lo musical.

Bad Bunny convirtió el Super Bowl en un mensaje de identidad y resistencia

Inicio simbólico con “Tití Me Preguntó”: El show abrió con uno de sus temas más populares. Bad Bunny recorrió el escenario con un balón de fútbol americano que llevaba el mensaje “Juntos somos América”, mientras se recreaban escenas cotidianas de la vida latina, resaltando identidad, migración y comunidad.

Fusión musical con Lady Gaga; La participación de Lady Gaga en un segmento con ritmo de salsa fue un poderoso mensaje social: el sabor y la cultura latina no solo influyen, sino que dominan la escena global.

El gesto del Grammy entregado a un niño: Uno de los momentos más comentados fue cuando Bad Bunny entregó un Grammy a un niño en el escenario, el pequeño era muy parecido a Liam Conejo Ramos, el menor detenido por ICE que se volvió viral recientemente.

Cortes de luz: Durante su presentación el artista se subió a un poste de luz, una clara referencia a la crisis energética que afecta a Puerto Rico desde hace años.

Una boda real en plena presentación: La boda que se mostró durante el espectáculo fue completamente real, simbolizando la celebración, la familia y las tradiciones latinas incluso en medio del caos.

El niño dormido en la fiesta: La imagen del niño dormido en una silla, una escena común en celebraciones familiares latinas, se convirtió en uno de los momentos más icónicos y comentados del show.

La “casita” de Bad Bunny en el Super Bowl: El escenario incluyó una recreación de una vivienda tradicional de Puerto Rico. En este espacio participaron artistas como Karol G, Becky G y Young Miko, destacando la unión y diversidad del movimiento latino.

Homenaje a Don Omar y Daddy Yankee: Bad Bunny rindió tributo a los pioneros del reguetón interpretando fragmentos de temas emblemáticos como “Gasolina”, reconociendo sus raíces musicales.

Participación de Ricky Martin: Ricky Martin apareció con la canción “Lo que le pasó a Hawái”, en un claro mensaje de crítica social y política relacionado con el colonialismo y la identidad.

América como un continente, no solo un país: El artista mencionó a todos los países del continente americano, enfatizando que América no se limita a Estados Unidos, sino que es diversa y multicultural.

Mensaje final- amor sobre el odio: El espectáculo cerró con un cartel iluminado que decía: “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”, dejando claro el mensaje central del show.

Además de su impacto cultural, el espectáculo rompió el récord del Halftime Show más visto, consolidando a Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música global y reforzando el alcance mediático de su presentación.

