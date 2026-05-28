Minsa anuncia ferias para sacar carnet blanco y verde: conoce fechas y lugares

Las personas que necesiten tramitar o renovar su carnet blanco y verde para manipulación de alimentos ya pueden prepararse, luego de que la Región Metropolitana de Salud anunciara nuevas ferias en distintos puntos de la ciudad de Panamá.

Las jornadas, organizadas por el Ministerio de Salud (Minsa), se realizarán en centros de salud de Santa Ana, Río Abajo y Felipillo, donde cientos de personas podrán obtener ambos documentos indispensables para trabajar en restaurantes, fondas, supermercados y negocios de alimentos.

¿Dónde serán las ferias de carnet blanco y verde?

Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos de Río Abajo

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Cupos:

200 para carnet blanco

100 para carnet verde

Centro de Salud Chase Kiwanis de Santa Ana

Fecha: sábado 6 de junio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Cupos:

150 para carnet blanco

60 para carnet verde

Centro de Salud Dr. René E. Berrocal de Felipillo

Fecha: sábado 6 de junio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Requisitos para sacar el carnet blanco

Las autoridades recordaron que los interesados deberán presentar:

- Copia de cédula o pasaporte

- Muestra de heces en envases adecuados y etiquetados

- Tarjeta de vacunación

- Foto tamaño carnet (varía según sede)

- Acudir en ayunas en algunos centros

- Requisitos para el carnet verde

Para el carnet verde se solicitará:

Copia de cédula o pasaporte

Dos fotos tamaño carnet

Original y copia del carnet blanco vigente

¿Cuánto cuesta sacar los carnets?

Los precios varían según la sede:

Carnet blanco:

B/. 25 en Río Abajo

B/. 30 en Santa Ana y Felipillo

Carnet verde:

B/. 15 en todas las sedes