Tocumen licitará extensión de la Terminal 2 en menos de dos meses

La ampliación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen entrará en fase de licitación en menos de dos meses, como parte del principal proyecto de expansión que impulsa actualmente la administración del aeropuerto, confirmó el gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, en declaraciones a la prensa local este jueves durante la inauguración de la sala, “Sal a Panamá”.

“El proyecto más importante que tenemos ahora mismo es la extensión de la Terminal 2”, afirmó Ruiz Blanco, al explicar que la licitación debe salir entre junio y julio de este año.

La obra contempla la construcción de 10 nuevas puertas de embarque y forma parte de un plan de expansión que permitirá aumentar en un 20% la capacidad operativa del aeropuerto.

Según explicó el gerente general, el proyecto estará acompañado por un rediseño de las pistas de rodaje para optimizar las operaciones aéreas.

Renovación de toda la terminal tendrían una inversión de $300 millones

Ruiz Blanco indicó que la inversión total estimada de la renovación del Aeropuerto Internacional de Tocumen oscila entre $300 millones y $400 millones, una cifra considerablemente menor frente al costo que implicaría construir una nueva terminal o desarrollar una tercera pista.

“Una terminal nueva nos cuesta arriba de $3.000 millones. Aquí estamos hablando de $300 o $400 millones (para renovación de toda la terminal), pero nos da 15 años más (de operaciones)”, sostuvo.

El funcionario explicó que, por ahora, Tocumen no requiere una tercera pista, pese a que el tema ha sido discutido durante años. Señaló que la prioridad actual es rediseñar el espacio aéreo junto con Aeronáutica Civil para aumentar la capacidad operativa del aeropuerto.

Actualmente, Tocumen maneja entre 25 y 35 operaciones por hora, pero con los ajustes previstos se busca elevar esa capacidad a entre 65 y 75 operaciones por hora.

En paralelo, Tocumen avanza con el plan de rehabilitación de la Terminal 1, infraestructura que ya supera varias décadas de operación.

Ruiz Blanco detalló que durante los últimos dos años se han ejecutado trabajos básicos de mantenimiento, incluyendo la impermeabilización completa de la terminal y el inicio de la remodelación de los baños, uno de los principales reclamos de los pasajeros.

“Viene ahora una renovación de toda la terminal, un makeup cover de toda la terminal”, expresó.

La rehabilitación integral de la Terminal 1 tomará alrededor de dos años y requerirá una inversión estimada entre $19 millones y $20 millones. El proyecto ya fue presentado a la junta directiva de Tocumen, que solicitó algunas adecuaciones antes de volver a someterlo para aprobación y posterior licitación.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen recalcó que la intención es lanzar la licitación este mismo año.

Ruiz Blanco también destacó que Tocumen mantiene indicadores récord en puntualidad y aspira a ser reconocido por tercer año consecutivo como el aeropuerto más puntual del mundo.

Movimiento de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 7,614,103 pasajeros entre enero y abril de 2026, cifra que representa un crecimiento de 15% en comparación con el mismo periodo de 2025, equivalente a 998,680 viajeros adicionales. El resultado refleja el movimiento sostenido del principal centro de conexiones aéreas de Panamá y uno de los de mayor actividad en la región.

Solo durante abril, el aeropuerto registró 1,892,549 pasajeros y un promedio aproximado de 63,085 movimientos diarios, siendo los domingos, lunes y jueves los días de mayor flujo de viajeros.

“El crecimiento de pasajeros, operaciones y carga refleja la confianza de las aerolíneas y de millones de viajeros que siguen viendo a Tocumen como un punto estratégico para conectar con la región. También representa una oportunidad para acercar más personas a Panamá y mostrar lo que el país tiene para ofrecer”, destacó Ruiz Blanco.

Sal a Panamá, una sala que invita al turista a quedarse y conocer el país

c, un espacio promocionar al país como más que una escala, sino un destino turístico como parte del programa Panama Stopover Free que lleca adelante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Esta Sala, ubicada en el camino de viajeros que transitan por la terminal, cuenta con pantallas interactivas desplegando sitios turísticos de interés como el Canal de Panamá, el Volcán Barú, el Parque Nacional Coiba, entre otros.

“Sala Panamá, o mejor dicho, Sal a Panamá, es un espacio diseñado para que los pasajeros que conectan a través del Hub de las Américas vivan una experiencia extraordinaria de lo que nuestro país tiene que ofrecer”, señaló la administradora de la ATP, Gloria De León. “Pero cuando los turistas salgan a conocer a Panamá, se van a sorprender aún más”.

El gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, habló sobre el trabajo que se ha hecho para mejorar el aeropuerto.

“Teníamos ocho puertas cerradas en la terminal 2 que estaban causando pérdidas millonarias. Había goteras por todos lados, veíamos tambuchos de basura para que cayeran las goteras, pistas en condición deplorable. Se tenían que haber hecho esas reparaciones hace más de diez o quince años. La casa se puso en orden porque el aeropuerto de Tocumen es la cara de Panamá”, concluyó.