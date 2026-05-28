¿Ganaste? Lista oficial de ganadores de la Lotería Fiscal en Herrera, Los Santos y Coclé

<a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">La Dirección General de Ingresos (DGI) </a>del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado oficialmente los resultados correspondientes al sorteo del 28 de mayo de 2026 de la <b>Lotería Fiscal Regional</b>.En esta ocasión, la Región 4, que comprende las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, ha sumado una gran cantidad de afortunados ganadores que exigieron sus facturas fiscales.A continuación, te presentamos el desglose oficial de los ciudadanos premiados en las tres categorías de incentivos económicos distribuidos por el Gobierno Nacional:Ganadores de los Grandes Premios de B/. 10,000.00Un total de cinco contribuyentes de la Región 4 se alzaron con el premio mayor de diez mil balboas en este sorteo:Mirtha RiveraDiógenes BarriosVielka ValverdeMaría de La CruzEdgardo GonzálezGanadores de Premios de B/. 5,000.00La lista de los diez afortunados acreedores al premio de cinco mil balboas incluye a los siguientes ciudadanos:Evelia MedinaIris DelgadoJadihel GonzálezFrancisco AriasAlba BarriosVíctor TorresAurora CarrascoLidalina QuinteroJosé GutierrezAshley InduniGanadores de Premios de B/. 1,000.00Finalmente, diez residentes de las provincias centrales resultaron ganadores del incentivo de mil balboas:Luis RodríguezMaría Gan LuoEsther EstradaCarol GonzálezEyra ArosemenaGraciela VásquezSissi CastilloYanelin RiveraDelis NavasElizabeth Barrios