¿Ganaste? Lista oficial de ganadores de la Lotería Fiscal en Herrera, Los Santos y Coclé

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado oficialmente los resultados correspondientes al sorteo del 28 de mayo de 2026 de la Lotería Fiscal Regional.

En esta ocasión, la Región 4, que comprende las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, ha sumado una gran cantidad de afortunados ganadores que exigieron sus facturas fiscales.

A continuación, te presentamos el desglose oficial de los ciudadanos premiados en las tres categorías de incentivos económicos distribuidos por el Gobierno Nacional:

Ganadores de los Grandes Premios de B/. 10,000.00

Un total de cinco contribuyentes de la Región 4 se alzaron con el premio mayor de diez mil balboas en este sorteo:

Mirtha Rivera

Diógenes Barrios

Vielka Valverde

María de La Cruz

Edgardo González

Ganadores de Premios de B/. 5,000.00

La lista de los diez afortunados acreedores al premio de cinco mil balboas incluye a los siguientes ciudadanos:

Evelia Medina

Iris Delgado

Jadihel González

Francisco Arias

Alba Barrios

Víctor Torres

Aurora Carrasco

Lidalina Quintero

José Gutierrez

Ashley Induni

Ganadores de Premios de B/. 1,000.00

Finalmente, diez residentes de las provincias centrales resultaron ganadores del incentivo de mil balboas:

Luis Rodríguez

María Gan Luo

Esther Estrada

Carol González

Eyra Arosemena

Graciela Vásquez

Sissi Castillo

Yanelin Rivera

Delis Navas

Elizabeth Barrios