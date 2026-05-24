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Lotería Fiscal llegará a Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé

La Lotería Fiscal Regional anuncia sorteos para este 26 y 28 de mayo
La Lotería Fiscal Regional anuncia sorteos para este 26 y 28 de mayo MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/05/2026 12:40
Podrán participar las facturas fiscales emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa esta semana con los sorteos regionales de la lotería fiscal correspondientes a Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas (Región 3), así como Herrera, Los Santos y Coclé (Región 4).

Los próximos sorteos se realizarán el martes 26 de mayo para la Región 3 en Federal Mall, y el jueves 28 de mayo para la Región 4 en Paseo Central, en Chitré.

Podrán participar las facturas fiscales emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Para concursar, los ciudadanos deberán colocar cinco facturas dentro de un sobre tamaño carta o más pequeño.

El MEF informó que aquellos sobres que no cumplan con lo mencionado serán anulados de forma automática.Una misma persona no podrá ganar más de una vez si se extraen varios sobres a su nombre.

En caso de que se extraiga más de un sobre y la persona haya resultado ganadora previamente en el mismo sorteo, el sobre se invalidará y se deberá extraer otro sobre ganador.

Cada región contará con B/. 110 mil en premios de la Lotería Fiscal

La Lotería Fiscal Regional repartirá B/. 110,000 en premios por cada región participante, mediante una tómbola con 25 ganadores.

El MEF informó que cada sorteo entregará cinco premios de B/. 10,000, diez de B/. 5,000 y otros diez de B/. 1,000.

Los ganadores serán contactados directamente por la Dirección General de Ingresos (DGI). Para cobrar el premio, deberán presentar su cédula de identidad personal y cualquier documentación adicional que sea requerida. Los premios se pagan mediante transferencia bancaria.

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