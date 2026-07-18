¿Gasolina con bioetanol en Panamá? El plan congelado en la Asamblea que ya usan 60 países

Esa visión coincide con la expuesta por Federico Salcedo, líder de la estrategia regional de etanol del Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos, quien recordó que la mezcla de etanol con gasolina es hoy un estándar internacional. 'En Estados Unidos el 99% de la gasolina tiene etanol y se mezcla con gasolina. Esto sucede hace muchos años', subrayó Salcedo a este medio.Añadió que la situación es similar en buena parte del continente. 'La gran mayoría de países de Suramérica y Norteamérica usan etanol, lo mezclan con gasolina y lo ven como una gran oportunidad tanto ambiental como agrícola y económica', afirmó.Salcedo sostiene que Centroamérica constituye una de las pocas regiones que todavía no ha desarrollado plenamente programas nacionales de mezcla. 'No hay actualmente ningún país de Centroamérica que tenga un mandato de mezcla de biocombustibles', aseguró. Sin embargo, indicó que Guatemala iniciará próximamente su programa y será el primer país centroamericano en implementar formalmente este tipo de política.A su juicio, Panamá dispone de una ventaja adicional. 'Panamá no tiene una gran producción de combustibles fósiles, pero sí tiene la posibilidad de producir biomasa con la cual se pueden desarrollar biocombustibles', comentó.