Corte crea cuatro nuevos juzgados de niñez y adolescencia

El pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de cuatro nuevos juzgados en la jurisdicción de Niñez y Adolescencia, como parte de las medidas para atender el aumento de la carga procesal y descongestionar los tribunales que conocen este tipo de casos.

La decisión quedó establecida en el Acuerdo No. 359 de 16 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30570, del viernes 17 de julio.

Los nuevos despachos estarán ubicados en David, provincia de Chiriquí; La Chorrera, provincia de Panamá Oeste; San Miguelito, provincia de Panamá; y Veraguas.

La medida incluye la creación del Juzgado Primero Municipal de Niñez y Adolescencia del Tercer Distrito Judicial, con sede en David; el Juzgado Primero Municipal de Niñez y Adolescencia del Segundo Distrito Judicial de Panamá, con sede en San Miguelito; el Juzgado Municipal de Niñez y Adolescencia, con sede en La Chorrera; y el Juzgado Primero de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia de Veraguas, correspondiente al Segundo Distrito Judicial.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, los juzgados de circuito en el ámbito nacional absorben más de 17 mil procesos anuales, aproximadamente. De ese volumen, el 56% corresponde estrictamente a la materia de familia.

La institución señaló que esta carga procesal genera una saturación que requiere mecanismos de descongestión y una ampliación de la cobertura judicial.

El Primer y Segundo Circuito Judicial concentran los mayores volúmenes de casos, mientras que las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí y Veraguas también presentan una carga considerada crítica, según los argumentos expuestos en el acuerdo.

Las estadísticas de la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales correspondientes a 2025 reflejan que Panamá Oeste acumuló 1,271 casos; Veraguas, 1,669; Chiriquí, 2,371; y el distrito de San Miguelito, aproximadamente 968 casos ingresados.

La Corte Suprema indicó que estas cifras muestran una tendencia sostenida al aumento de la carga procesal en las jurisdicciones señaladas y justifican la creación de nuevos despachos.

Nuevos juzgados

Los nuevos juzgados tendrán las competencias que les asigna la ley y contarán con el personal que determine la estructura de cargos del Órgano Judicial.

Los cargos deberán ocuparse de acuerdo con las normas de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial.

Los juzgados municipales de Niñez y Adolescencia tramitarán y decidirán los procesos que les sean repartidos. Los juzgados seccionales o de circuito continuarán con los procesos que actualmente se encuentran bajo su conocimiento.

En el caso del nuevo Juzgado Primero de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia de Veraguas, el despacho atenderá los procesos relacionados con su competencia desde el momento de su implementación, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 42 de 2012, General de Pensión Alimenticia.

La Corte Suprema de Justicia señaló que para la vigencia fiscal de 2026 existe la dotación presupuestaria necesaria para la creación de las cuatro nuevas dependencias.

El acuerdo establece que los nuevos juzgados comenzarán a regir desde su aprobación y ordena su publicación en la Gaceta Oficial.