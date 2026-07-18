Diputado propone crear el derecho al olvido penal en Panamá

Según el anteproyecto, podrán acogerse a sus disposiciones las personas condenadas por delitos considerados de baja lesividad, siempre que hayan cumplido íntegramente la pena principal y las penas accesorias.También se contempla a quienes hayan cumplido con las obligaciones derivadas de sanciones como días multa o trabajo comunitario.La propuesta considera como delitos de baja lesividad aquellos sancionados con multas, días multa, trabajo comunitario o penas privativas de libertad que no superen los tres años.El documento también incluye determinados casos de blanqueo de capitales cuando la cuantía no exceda los $100 mil y siempre que el hecho no tenga relación con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada.La aplicación de la medida estaría sujeta a los requisitos y condiciones que establezca la eventual legislación.