La final que enfrenta al legado de Messi con el futuro de Yamal

España y Argentina cruzan su destino el domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, en busca de una corona mundial que consagre a La Roja, y con ella a Lamine Yamal, o despida con los máximos honores a Leo Messi, que jugará su último partido en una Copa del Mundo.

No hay mejor partido posible que esta final que hace realidad la ‘non nata’ Finalissima, que se iba a disputar en Catar en marzo y acabo cancelada tras los ataques de Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta de la República Islámica contra los aliados estadounidenses de la zona. Pero ahora va en serio, el campeón del mundo y de América contra la campeona de Europa.

Dos potencias futbolísticas que han ido creciendo a lo largo del torneo para llegar a la final llenas de confianza. España, tras una exhibición colectiva contra Francia. Argentina en pleno éxtasis de remontadas, culminado con un nuevo milagro y esta vez frente a Inglaterra.

Ha tenido que hacer verdaderos equilibrios la campeona del mundo para mantener la corona sobre la cabeza del ‘rey Leo’. Porque esa ha sido la auténtica motivación de este grupo, llevar a su capitán hasta el partido por el título, el que definitivamente debe consagrarlo como el mejor de la historia.

España, que ha tenido que cambiar el guion con el que conquistó la Eurocopa, ha optado por el control frente al vértigo. Sin el deslumbrante juego de extremos, ni Lamine Yamal ni Pedri en su mejor momento, Luis de la Fuente apostó al colectivo y ha obtenido la mayor recompensa posible.

Con decisiones difíciles incluidas, como sentar en el banquillo a Pedri, De la Fuente ha construido una obra colectiva, de nuevo con un Rodrigo Hernández imperial, que se asemeja a la de Vicente del Bosque en Sudáfrica. Aquel año 2010, la votación del Balón de Oro castigó el juego de asociación de La Roja. Era muy complicado elegir entre Xavi Hernández o Andrés Iniesta... así que se lo llevó Messi.

Y dieciséis años después, ahí sigue el 10, no sólo sobreviviendo, sino como claro candidato a Mejor Jugador del torneo. Sin explicación racional posible, lo de Messi ya no se entiende sólo por su inmenso talento, es una cuestión de amor al juego, que le ha llevado a rebelarse cada vez que su equipo estuvo al borde del precipicio.

Y tras Messi, un grupo de jugadores agradecidos, que se han ido turnando para convertirse en héroes ocasionales -Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Alvarez, Lautaro Martínez...-.

Es la Argentina agónica que ha conectado con su afición como ninguna otra. Por eso, no deja de alentar la grada cuando la ‘Scaloneta’ va en desventaja, sino que aumenta los decibelios y se prepara para la épica.

Es también un duelo de banquillos entre dos tipos normales, amigos, que sienten mutuo respeto y admiración por la obra del rival. De la Fuente fue profesor de Scaloni y su alumno puede convertirse -si no lo remedia- en uno de los mejores de la historia, el único junto al italiano Vitorio Pozzo (1934-38) en ganar dos títulos mundiales consecutivos.

La final espera a Lamine Yamal, como durante todo el Mundial, con las dudas que despierta su condición física tras la molestia muscular -un ‘bocadillo’- que sufrió contra Francia. Sin embargo, basta una chispa para que prenda la llama en un jugador que se ha convertido también en uno de los favoritos en Estados Unidos, donde ya es una celebridad.

El bebé al que bañaba Messi para un cartel solidario, hace casi 19 años, aspira ahora a ocupar el trono que dejará vacante el argentino.

Recuperado Lamine y Pedro Porro, este con una sobrecarga, De la Fuente podría repetir el once de los dos últimos partidos, de nuevo con Pedri en el banquillo, mientras que Scaloni podría dar entrada en el lateral derecho a Gonzalo Montiel, en lugar de Nahuel Molina, y a Rodrigo de Paul, por Leandro Paredes y reforzar el centro del campo con Nicolás González.

El mejor ataque (Argentina) contra la mejor defensa (España), el campeón del mundo frente a la campeona de Europa, junto a la ‘Ciudad que nunca duerme’, ambos velan armas y sueñan con una nueva estrella.