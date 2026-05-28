Unachi confirma que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas está bajo observación médica

Tras conocerse la mañana de este jueves 28 de mayo la hospitalización de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, en el centro de estudios superiores hubo una reunión para afrontar la situación

La Estrella de Panamá pudo conocer que un grupo de docentes formó una comisión para buscarle solución al problema que enfrente la entidad.

Se le consultó a esas fuentes cuales eran los problemas, pero se limitaron a decir que aún se encontraban reunidos.

Tampoco aclaró si la reunión estaba relacionada con la hospitalización de Medianero de Bonagas.

Por su lado, la Unachi informó que Medianero de Bonagas se encuentra bajo observación médica en un centro hospitalario tras presentar una descompensación de salud.

A través de un comunicado oficial, la universidad señaló que la funcionaria permanece recibiendo atención médica y agradeció las muestras de preocupación por su estado de salud.

“La Universidad Autónoma de Chiriquí informa a la comunidad universitaria y a la población en general que la rectora se encuentra actualmente bajo observación médica en un centro hospitalario, luego de presentar una descompensación de salud”, indicó el centro de estudios superiores.

Posteriormente, el centro de estudios superiores aclaró que Medianero de Bonagas recibió el alta médica.

Más temprano el presidente José Raúl Mulino dijo que calificó como un “show lamentable” la permanencia de Medianero de Bonagas al frente de la Unachi, luego de que el Consejo General Universitario rechazara la renuncia presentada por la rectora.

El mandatario expresó en su conferencia semanal de los jueves que si fuera por él la rectora no “hubiera regresado hoy a la Unachi”.

Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo este 11 de mayo. Luego de conocerse la renuncia este 26 de mayo los miembros del Consejo General Universitario convocaron una reunión de urgencia.

El citado Consejo General no aprobó la renuncia de Medianero de Bonagas, aunque ellos no tienen esa competencia según sus estatutos.

La rectora decidió quedarse en su puesto y pidió más fondos para la entidad.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó este jueves que el salario promedio que se paga en la Unachi es superior al que perciben trabajadores de otras universidades y entidades públicas del país.