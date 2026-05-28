Mulino sobre la rectora Etelvina de Bonagas: ‘Si fuera por mí, no hubiera entrado hoy a la Unachi’

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como un “show lamentable” la permanencia de Etelvina Medianero de Bonagas al frente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de que el Consejo General Universitario rechazara la renuncia presentada por la rectora.

“Lo ocurrido en la Unachi ha sido un show lamentable que profundiza una mala imagen de una institución universitaria con un entendimiento aberrante de lo que la autonomía que la ley le provee significa”, expresó Mulino durante la conferencia de prensa semanal desde el Aeropuerto de Tocumen, en la mañana de este jueves.

El mandatario cuestionó la falta de renovación dentro de la casa de estudios y aseguró que existen “privilegios y actos que dañan abiertamente la moral pública”. “Creo que donde se forman profesionales y se debate intelectualmente no deben ocurrir tales situaciones, eso no es normal”, afirmó.

Mulino comparó la situación de la Unachi con otros centros de educación superior públicos del país, como la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), destacando que esa institución mantiene programas de formación técnica, proyectos de dormitorios estudiantiles y alianzas con la empresa privada orientadas a mejorar las oportunidades de los jóvenes.

“Ese es el modelo a seguir”, sostuvo el presidente, quien también señaló que “los feudos dejaron de existir en el mundo porque no eran justos, no generaban renovación y desincentivaban a los talentos”.

En uno de sus señalamientos más duros, Mulino afirmó que la Unachi “debe ser una universidad del siglo XXI y no un feudo de una rectora y sus adláteres”.

El presidente reconoció que, pese a sus críticas, no puede intervenir directamente debido a la autonomía universitaria. “Si por mí fuera, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer”, manifestó.

Además, anunció que su administración no destinará recursos económicos a la universidad mientras continúe la actual situación.

“Por lo pronto, de mi gobierno no habrá un solo centavo para la universidad, como tuvo el cinismo de pedirme ayer a mí y al ministro de Economía”, declaró Mulino.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Etelvina Medianero de Bonagas anunciara públicamente que continuará al frente de la rectoría tras recibir el respaldo del Consejo General Universitario.

La rectora había presentado su renuncia el pasado 11 de mayo. Sin embargo, la situación escaló tras revelarse una carta enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, al Consejo General Universitario, en la que se detallaban supuestas irregularidades detectadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

En paralelo, la Contraloría General de la República de Panamá anunció el inicio de una auditoría forense relacionada con descuentos salariales a trabajadores que presuntamente no fueron transferidos a las entidades correspondientes, afectando derechos vinculados a la seguridad social y estabilidad financiera.

La rectora aseguró que la universidad mantiene abiertas sus puertas para las investigaciones y negó irregularidades en el manejo de fondos. “Mi conciencia está tranquila, lo único que puedo decir es que no hemos tomado un centavo de esta universidad”, afirmó.

Mientras tanto, estudiantes de la Unachi continúan manifestando su rechazo a la decisión del Consejo General Universitario y han realizado protestas para exigir la salida de la rectora.