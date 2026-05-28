Chapman: aprobación de ley sobre sustancias económicas fortalece salida de listas discriminatorias

<a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a>, aseguró que la aprobación en tercer debate del proyecto de ley sobre sustancias económicas envía un mensaje 'potente e inequívoco' a la comunidad internacional y fortalece los esfuerzos de Panamá para salir de listas discriminatorias vinculadas a la transparencia fiscal.Chapman destacó que la iniciativa fue construida a través de un amplio proceso de consultas y diálogo con distintos sectores del país, incluyendo diputados, expertos y representantes de diversos gremios.'<i>Todo el que quiso participar, hablar y aportar, fue escuchado. En un tema muy técnico, complejo y difícil, se desarrolló un periodo extenso de conversaciones con expertos y diputados interesados en conocer a profundidad el tema, lo que produjo una construcción democrática de consenso pocas veces vista en este país</i>', expresó el ministro.Según el funcionario, el proceso tomó como referencia la metodología utilizada durante las discusiones de las reformas a la Caja de Seguro Social, priorizando el diálogo y la participación.'El mensaje dentro del país es que podemos ponernos de acuerdo incluso en temas muy complejos y difíciles. Y el mensaje que enviamos al mundo también es muy potente: cuando los panameños nos unimos pensando en el país, el resultado es definitivamente inequívoco', sostuvo.Chapman señaló que el interés del Gobierno en salir de estas listas responde principalmente a la necesidad de proteger empleos y atraer nuevas inversiones.Advirtió que la permanencia en estos listados afecta tanto a empresas ya establecidas en Panamá como a potenciales inversionistas interesados en instalar operaciones en el país.'Muchas empresas internacionales que quieren venir a establecerse en Panamá encuentran costos muy altos para hacerlo', afirmó.Además, subrayó que el objetivo es preservar plazas de trabajo directas e indirectas, especialmente en pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a compañías internacionales.El ministro adelantó que la próxima semana viajará a Europa para sostener reuniones con organismos técnicos e instancias internacionales, con el propósito de explicar las medidas adoptadas por Panamá y reforzar la posición del país en materia de transparencia.'El interés del país y de todos los panameños es que nuevas empresas vengan a invertir, porque como mencionó el presidente, uno de los objetivos de mayor importancia es el empleo', manifestó.<b>Chapman concluyó señalando que más del 80 % de los empleos en Panamá son generados por el sector privado, por lo que insistió en la necesidad de crear condiciones que favorezcan la inversión y la generación de oportunidades laborales.</b>