Chapman: aprobación de ley sobre sustancias económicas fortalece salida de listas discriminatorias

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la aprobación en tercer debate del proyecto de ley sobre sustancias económicas envía un mensaje “potente e inequívoco” a la comunidad internacional y fortalece los esfuerzos de Panamá para salir de listas discriminatorias vinculadas a la transparencia fiscal.

Chapman destacó que la iniciativa fue construida a través de un amplio proceso de consultas y diálogo con distintos sectores del país, incluyendo diputados, expertos y representantes de diversos gremios.

“Todo el que quiso participar, hablar y aportar, fue escuchado. En un tema muy técnico, complejo y difícil, se desarrolló un periodo extenso de conversaciones con expertos y diputados interesados en conocer a profundidad el tema, lo que produjo una construcción democrática de consenso pocas veces vista en este país”, expresó el ministro.

Según el funcionario, el proceso tomó como referencia la metodología utilizada durante las discusiones de las reformas a la Caja de Seguro Social, priorizando el diálogo y la participación.

“El mensaje dentro del país es que podemos ponernos de acuerdo incluso en temas muy complejos y difíciles. Y el mensaje que enviamos al mundo también es muy potente: cuando los panameños nos unimos pensando en el país, el resultado es definitivamente inequívoco”, sostuvo.

Chapman señaló que el interés del Gobierno en salir de estas listas responde principalmente a la necesidad de proteger empleos y atraer nuevas inversiones.

Advirtió que la permanencia en estos listados afecta tanto a empresas ya establecidas en Panamá como a potenciales inversionistas interesados en instalar operaciones en el país.

“Muchas empresas internacionales que quieren venir a establecerse en Panamá encuentran costos muy altos para hacerlo”, afirmó.

Además, subrayó que el objetivo es preservar plazas de trabajo directas e indirectas, especialmente en pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a compañías internacionales.

El ministro adelantó que la próxima semana viajará a Europa para sostener reuniones con organismos técnicos e instancias internacionales, con el propósito de explicar las medidas adoptadas por Panamá y reforzar la posición del país en materia de transparencia.

“El interés del país y de todos los panameños es que nuevas empresas vengan a invertir, porque como mencionó el presidente, uno de los objetivos de mayor importancia es el empleo”, manifestó.

Chapman concluyó señalando que más del 80 % de los empleos en Panamá son generados por el sector privado, por lo que insistió en la necesidad de crear condiciones que favorezcan la inversión y la generación de oportunidades laborales.