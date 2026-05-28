Hospitalizan a Etelvina de Bonagas en medio de polémica por su permanencia en la Unachi

La rectora de la <b><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/etelvina-de-bonagas">Etelvina Medianero de Bonagas</a></b>, <b>fue ingresada este jueves en silla de ruedas al centro médico Mae Lewis, un hospital privado de la ciudad de David</b>, en la provincia de Chiriquí, confirmó <b>Radio Panamá</b>.De acuerdo con reportes preliminares, <b>autoridades de la universidad acudieron al centro médico para conocer el estado de salud de la rectora</b>. De manera extraoficial, <b>se informó que Bonagas se encontraba en una camilla</b> dentro del nosocomio.Hasta el momento, <b>ni la universidad ni familiares de la rectora han emitido un comunicado oficial sobre su condición médica</b>.El ingreso hospitalario ocurre horas después de que el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, <b>lanzara fuertes críticas contra la permanencia de Bonagas al frente de la Unachi, luego de que el Consejo General Universitario rechazara la renuncia que había presentado la rectora</b>.Durante su conferencia de prensa semanal desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Mulino calificó lo ocurrido en la universidad como un <i>'show lamentable'</i> y <b>cuestionó lo que describió como un 'feudo' dentro de la institución académica</b>.<i>'Si por mí fuera, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer'</i>, expresó el mandatario, al tiempo que aseguró que <b>su gobierno no destinará recursos económicos a la Unachi mientras persista la actual situación administrativa</b>.Las declaraciones del presidente se produjeron después de que Bonagas confirmara públicamente que continuará en el cargo tras recibir el respaldo del Consejo General Universitario.<i>'Me quedo en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones'</i>, manifestó la rectora en declaraciones ofrecidas a medios locales.La permanencia de Bonagas ha generado cuestionamientos de sectores estudiantiles y de la opinión pública, especialmente luego de conocerse investigaciones y auditorías relacionadas con presuntas irregularidades administrativas dentro de la universidad.