Hospitalizan a Etelvina de Bonagas en medio de polémica por su permanencia en la Unachi

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, fue ingresada este jueves en silla de ruedas al centro médico Mae Lewis, un hospital privado de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, confirmó Radio Panamá.

De acuerdo con reportes preliminares, autoridades de la universidad acudieron al centro médico para conocer el estado de salud de la rectora. De manera extraoficial, se informó que Bonagas se encontraba en una camilla dentro del nosocomio.

Hasta el momento, ni la universidad ni familiares de la rectora han emitido un comunicado oficial sobre su condición médica.

El ingreso hospitalario ocurre horas después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzara fuertes críticas contra la permanencia de Bonagas al frente de la Unachi, luego de que el Consejo General Universitario rechazara la renuncia que había presentado la rectora.

Durante su conferencia de prensa semanal desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Mulino calificó lo ocurrido en la universidad como un “show lamentable” y cuestionó lo que describió como un “feudo” dentro de la institución académica.

“Si por mí fuera, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer”, expresó el mandatario, al tiempo que aseguró que su gobierno no destinará recursos económicos a la Unachi mientras persista la actual situación administrativa.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que Bonagas confirmara públicamente que continuará en el cargo tras recibir el respaldo del Consejo General Universitario.

“Me quedo en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones”, manifestó la rectora en declaraciones ofrecidas a medios locales.

La permanencia de Bonagas ha generado cuestionamientos de sectores estudiantiles y de la opinión pública, especialmente luego de conocerse investigaciones y auditorías relacionadas con presuntas irregularidades administrativas dentro de la universidad.