Sale a la luz el nombre del supuesto novio de la princesa Leonor

Según los informes, su padre, Drausio Giacomelli, es un alto ejecutivo ligado a Deutsche Bank y especialista en mercados emergentes, mientras que su madre trabaja en publicidad y marketing internacional.

Gabriel Giacomelli es un joven de origen brasileño que creció entre Alemania y Nueva York dentro de una familia vinculada al mundo financiero internacional.

Aunque la Casa Real española no ha confirmado ninguna relación, distintas publicaciones europeas y latinoamericanas aseguran que el joven brasileño mantiene un vínculo muy cercano con la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia.

El nombre de Gabriel Giacomelli volvió a explotar en medios internacionales y redes sociales tras surgir nuevamente rumores que lo señalan como el supuesto novio de la princesa Leonor, heredera al trono de España.

El joven estudia actualmente en la Universidad de Nueva York (NYU) y ha desarrollado interés por el periodismo y la comunicación, incluso colaborando con medios universitarios en Estados Unidos.

Así habría comenzado su historia con la princesa Leonor.

La supuesta historia entre Leonor y Gabriel habría comenzado durante su etapa en el exclusivo UWC Atlantic College de Gales, donde ambos cursaron el Bachillerato Internacional junto a hijos de empresarios, aristócratas y miembros de distintas familias reales.

Desde entonces, distintos medios han asegurado que la cercanía entre ambos fue creciendo hasta convertirse en una relación sentimental, aunque nunca se ha confirmado oficialmente.

Los rumores aumentaron luego de que trascendiera que Gabriel fue visto en actividades privadas relacionadas con la familia real española, incluyendo visitas a Zarzuela y celebraciones familiares cercanas al entorno de la reina Letizia.

Incluso, algunos medios afirmaron que Leonor habría viajado sola a Nueva York hace dos años para visitarlo, algo que volvió a despertar las especulaciones sobre un posible romance a distancia y que esto no le gusta para nada al rey Felipe VI de España.

Un perfil reservado que ahora está bajo el foco mundial

A diferencia de otras figuras cercanas a la realidad, Gabriel Giacomelli ha mantenido un perfil extremadamente discreto y alejado de la exposición pública.

Sin embargo, el renovado interés mediático alrededor de la vida sentimental de la princesa Leonor ha convertido al joven brasileño en uno de los nombres más buscados de los últimos días.

Mientras tanto, la futura reina de España continúa enfocada en su formación militar y en sus compromisos institucionales, aunque cada rumor sobre su vida privada sigue generando enorme atención internacional.