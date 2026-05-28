Minsa suspendió a Cosmetic Plus: esta es la lista de productos que no debes usar

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó la suspensión temporal de la licencia de operación de la empresa Cosmetic Plus, tras detectar incumplimientos en los estándares de calidad y en las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos distribuidos en Panamá.

La medida fue tomada luego de inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por el Departamento de Auditoría de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Según informó la entidad, la decisión busca prevenir posibles afectaciones a la salud de los consumidores mientras la empresa corrige las irregularidades detectadas durante las auditorías.

“Todas las acciones que toma el Ministerio de Salud son preventivas y buscan evitar cualquier afectación a la población”, explicó Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas del Minsa.

El funcionario indicó que la suspensión permitirá que la compañía se concentre en corregir las desviaciones identificadas antes de retomar operaciones.

Lista de productos que el Minsa recomienda no utilizar

El Ministerio de Salud exhortó a la población a abstenerse de utilizar los cosméticos fabricados por Cosmetic Plus hasta nuevo aviso.

Entre los productos señalados están:

- Drop Gel Capilar Sin Alcohol

- Beaut Drop Gel

- Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar

- Beaut Drop Ampollas

- Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Semilla de Lino

- Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Anticaída

- Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Reconstructora

- Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Keratina

- Antibactex Gel Antibacterial

- Beaut Drop Shampoo

- Beaut Drop Crema para Peinar

- Beaut Drop Quita Esmalte Aloe Vera

- Beaut Drop Acondicionador

El Minsa advirtió que la empresa tendrá un plazo de 30 días para retirar estos productos del mercado nacional.

Después de ese período, las autoridades podrán imponer sanciones a los establecimientos comerciales que continúen vendiéndolos.

Podrían cerrar definitivamente la empresa

Las autoridades sanitarias explicaron que Cosmetic Plus deberá presentar las correcciones requeridas para someterse nuevamente a inspecciones oficiales.

Si las irregularidades son corregidas, el Ministerio podrá levantar la suspensión temporal. Sin embargo, de no cumplirse con lo establecido, la empresa podría enfrentar un cierre definitivo.

Por el momento, no se han aplicado sanciones económicas.

Minsa activa vigilancia especial sobre cosméticos

El director de Farmacia y Drogas también informó que el Minsa cuenta ahora con un nuevo departamento de cosmetovigilancia, encargado de supervisar componentes y excipientes utilizados en productos cosméticos, conforme a nuevas regulaciones internacionales.