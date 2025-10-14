MINSA estrena web: para trámites, medicamentos y alertas sanitarias

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD), lanzó su nuevo portal web, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un acceso más ágil, transparente y eficiente a la información y a los servicios que brinda esta dirección.

Según explicó el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, la página ha sido completamente actualizada y está dirigida tanto a pacientes como a usuarios en general, para que puedan acceder de primera mano a información oficial sobre resoluciones, alertas sanitarias, notas informativas y comunicados internacionales relacionados con cosméticos, medicamentos y productos falsificados.

El nuevo sitio continúa utilizando el dominio institucional del Ministerio de Salud, manteniendo así la identidad oficial del MINSA, pero presenta una interfaz renovada que cumple con los niveles de transparencia y accesibilidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).