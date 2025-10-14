MINSA estrena web: para trámites, medicamentos y alertas sanitarias

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (MINSA)</a></b>, a través de la <b><a href="/tag/-/meta/direccion-nacional-de-farmacia-y-drogas">Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD)</a></b>, lanzó su <b>nuevo portal web</b>, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un acceso más ágil, transparente y eficiente a la información y a los servicios que brinda esta dirección.Según explicó el<b> director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez</b>, la<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://dnfd.minsa.gob.pa/" target="_blank"> página ha sido completamente actualizada</a></b> y está dirigida tanto a pacientes como a usuarios en general, para que puedan acceder de primera mano a información oficial sobre resoluciones, alertas sanitarias, notas informativas y comunicados internacionales relacionados con cosméticos, medicamentos y productos falsificados.<b>El nuevo sitio continúa utilizando el</b><b> </b><b>dominio institucional del Ministerio de Salud</b>, manteniendo así la identidad oficial del MINSA, pero presenta una interfaz renovada que cumple con los niveles de transparencia y accesibilidad establecidos por la<b> <a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a></b>.