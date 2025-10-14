  1. Inicio
PANAMÁ

MINSA estrena web: para trámites, medicamentos y alertas sanitarias

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas lanza su nueva página web oficial.
MINSA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2025 08:05
Con esta nueva plataforma, el MINSA reafirma su compromiso con la modernización digital, la transparencia institucional y la protección de la salud pública.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD), lanzó su nuevo portal web, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un acceso más ágil, transparente y eficiente a la información y a los servicios que brinda esta dirección.

Según explicó el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, la página ha sido completamente actualizada y está dirigida tanto a pacientes como a usuarios en general, para que puedan acceder de primera mano a información oficial sobre resoluciones, alertas sanitarias, notas informativas y comunicados internacionales relacionados con cosméticos, medicamentos y productos falsificados.

El nuevo sitio continúa utilizando el dominio institucional del Ministerio de Salud, manteniendo así la identidad oficial del MINSA, pero presenta una interfaz renovada que cumple con los niveles de transparencia y accesibilidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Avances en los operativos contra la falsificación de medicamentos

Durante el mes de septiembre, la DNFD culminó un intenso operativo contra la falsificación de productos farmacéuticos, logrando importantes decomisos en diversos comercios del país.

El director Pérez detalló que se encontraron cosméticos elaborados con derivados de cannabis, recordando que el uso del cannabis no está permitido para la formulación de cosméticos, sino exclusivamente para fines medicinales, conforme a la legislación vigente.

Los productos incautados han sido decomisados y serán destruidos de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos. Asimismo, se ha iniciado el proceso de recepción y registro de los productos confiscados, con el propósito de informar públicamente los resultados y cantidades decomisadas.

