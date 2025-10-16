Presidente Santiago Peña hablará ante la Asamblea durante su visita a Panamá

El presidente José Raúl Mulino confirmó la mañana de este 16 de octubre en su conferencia semanal de los jueves que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, visitará la ciudad de Panamá.

La visita del mandatario paraguayo está prevista para este lunes 20 de octubre y se tiene previsto que hable ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Mulino explicó que Peña ha sido un padrino en el proceso para que Panamá ingrese al Mercado Común de América del Sur (Mercosur).

Peña hablará en el pleno de la Asamblea Nacional a los diputados de las diferentes bancadas sobre el Mercosur y la llamada integración de América Latina.

“Santiago ha demostrado con Panamá un gran afecto, una gran amistad sincera”, destacó el mandatario panameño, que recordó en administraciones anteriores se acostumbra a invitar a presidentes a la Asamblea Nacional.

Por otro lado, Mulino también confirmó que viajará a la ciudad de Brasilia, Brasil, este 2 de diciembre en donde se efectuará una cumbre de presidentes del Mercosur.

El presidente planteó que los miembros del organismo internacional podrán aprovechar del país la plataforma logística que le permitirán reexportar sus productos con aranceles más bajos.

Panamá informará en esa cumbre que ya se oficializó internamente el ingreso al Mercosur. A partir de este paso se sigue un protocolo hasta que el país sea miembro activo.

El procedimiento incluye discusiones en materia técnica, las cuales tomarán un tiempo. En la actualidad Panamá es un país observador del organismo.