Partido Popular: Zulphy Santamaría denuncia dobles postulaciones; pide detener concentración de poder

La <b>candidata a la presidencia del Partido Popular (PP), Zulphy Santamaría</b>, cuestionó la práctica de las <b>dobles postulaciones</b> dentro de este colectivo político, señalando que algunos miembros 'parecen quererlo todo', lo que a su juicio, no es saludable ni para el partido ni para la democracia.<b>Santamaría advirtió que concentrar el poder en una sola persona o grupo siempre ha tenido consecuencias negativas</b> para la vida democrática de los partidos.<i>'La historia lo ha demostrado: cuando se </i><i><b>concentra</b></i><i> el poder en una sola persona, no es saludable para la democracia. Se limita la participación, se apagan las voces disidentes y se impone una visión única'</i>, afirmó.La también vicepresidenta del Partido Popular, con más de 25 años de militancia, <b>reveló que dentro del colectivo se generan presiones entre los militantes, quienes se abstienen de apoyar a un determinado</b> candidato por miedo a perder su trabajo dentro del partido o no poder correr para algunos de los cargos de elección', explicó.<b>Las elecciones internas del Partido Popular se celebrarán el domingo 13 de diciembre</b>, proceso en el que se renovará la dirigencia nacional, el comité político y otros cargos internos.Santamaría aseguró que se ha venido preparando desde hace dos años para asumir la presidencia del colectivo.<i>'Cuando vas a correr para un cargo de este tipo, tienes que ser responsable y conocer los detalles de la administración del partido. Un colectivo político no se maneja igual que una empresa o una institución privada'</i>, subrayó.La aspirante hizo además un llamado a los delegados y miembros a recordar el propósito del PP, <b>que tiene</b> un proyecto de partido y de país.<i>'El Partido Popular es un partido sano, con espacio para crecer. Ninguno de sus miembros ha sido señalado por corrupción. Por eso debemos ofrecer la mejor propuesta electoral, demostrando que somos un partido que puede impulsar los cambios que Panamá necesita', </i>concluyó Santamaría.