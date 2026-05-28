Ricaurte Vásquez defiende la autonomía del Canal en Congreso Internacional de Derecho

Con un espectáculo artístico y reflexiones sobre el futuro del andamiaje jurídico que sostiene la operación del Canal de Panamá, inició este jueves 28 de mayo el Congreso Internacional de Derecho en el Panama Convention Center, el cual busca analizar los instrumentos jurídicos sobre los que se asientan las labores diarias de la vía interoceánica.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, puso en valor la celebración de este congreso en momentos en los que se vive un panorama global complejo, además de varias efemérides, como la de septiembre de 2027, cuando se cumplirán 50 años de los Tratados Torrijos-Carter.

Asimismo, Vásquez subrayó la importancia de que la población panameña esté consciente de los instrumentos que hacen posible el funcionamiento del Canal, mientras disfruta de los beneficios que este proyecto aporta al país.

Igualmente, Vásquez hizo un llamado a preservar la autonomía técnica y administrativa del Canal y dejó claro que, si bien la vía es autónoma, no constituye un territorio aislado de la República.

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, reafirmó la necesidad de que el Canal permanezca abierto a todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

Icaza recordó además que la Constitución de la República forma parte del andamiaje jurídico que sostiene un proyecto de país como lo es el Canal de Panamá.

En tanto, el vicepresidente de Asuntos Jurídicos del Canal, Agenor Correa, resaltó en su ponencia la importancia del Tratado de Neutralidad —adoptado en el contexto de los Tratados Torrijos-Carter de 1977— y subrayó que a este se encuentra adherido Estados Unidos, mientras que países como Suiza y Portugal están en proceso de formar parte de dicho documento.

Por otro lado, el exministro para Asuntos del Canal y expresidente de la República, Aristides Royo, puso sobre la mesa la “valentía” del entonces mandatario estadounidense Jimmy Carter al mostrar la voluntad de negociar un tratado que devolviera la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá.

En este sentido, destacó que esa decisión —junto con el escándalo de la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Irán— le costó la reelección en los comicios de 1980.