Fiscalía captura a dos sospechosos por cheques falsos en perjuicio del Banco Nacional de Panamá

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial, aprehendió a dos personas en Panamá este por su presunta vinculación en delitos de falsedad de documentos, delitos financieros y blanqueo de capitales que provocaron un perjuicio económico de 980 mil dólares al Banco Nacional de Panamá.

Las capturas se realizaron mediante diligencias de allanamiento previamente autorizadas por un juez de garantías. Los operativos tuvieron lugar en el corregimiento de 24 de Diciembre, específicamente en las residencias de los sospechosos, donde las autoridades ubicaron indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se remonta a enero de 2025 y está relacionado con el cambio de dos cheques falsos girados desde una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí, cada uno por un monto aproximado de 490 mil dólares.

Las investigaciones señalan que, una vez los cheques fueron cambiados y los fondos hechos efectivos, el dinero habría sido distribuido y transferido a terceras personas mediante maniobras de estratificación, presuntamente para ocultar el origen ilícito de los recursos.

La Fiscalía Anticorrupción indicó que estas diligencias buscan fortalecer la vinculación de los autores y partícipes involucrados en esta red de presunto fraude financiero y blanqueo de capitales.

Por este caso ya permanecen detenidos un empresario y otras siete personas, mientras que en total existen 17 imputados, entre ellos funcionarios de la entidad bancaria afectada.