Las 5 claves de Panamá y el mundo | 28 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este jueves 28 de mayo por acontecimientos de impacto en los ámbitos político, judicial, económico y deportivo.

-La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, fue ingresada en silla de ruedas al centro médico Mae Lewis, un hospital privado de la ciudad de David, confirmó Radio Panamá.

-La Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió a dos personas en Panamá Este por su presunta vinculación en delitos de falsedad de documentos, delitos financieros y blanqueo de capitales, caso que habría provocado un perjuicio económico de 980 mil dólares al Banco Nacional de Panamá.

-El Aeropuerto Internacional de Tocumen inauguró la Sala Panamá, un espacio destinado a promocionar al país no solo como punto de conexión aérea, sino como destino turístico, iniciativa que forma parte del programa Panama Stopover Free impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a cuestionar el sistema judicial panameño y criticó la aplicación de medidas cautelares a personas vinculadas con delitos violentos y crimen organizado.

-El mandatario entregó el pasaporte panameño al director técnico de la Selección Nacional de Panamá, Thomas Christiansen, como reconocimiento al histórico pase de Panamá al Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas.